Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHXH đề xuất điều chỉnh quy định về hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH.

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật là đề xuất sửa đổi quy định về hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH.

Theo Tờ trình số 802/TTr-CP ngày 1.10.2026 của Chính phủ, dự thảo Luật sửa đổi khoản 1 Điều 93 và khoản 1 Điều 114 của Luật BHXH năm 2024 theo hướng chỉ quy định hình thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH là "thông qua tài khoản người thụ hưởng".

Đồng thời, dự thảo bổ sung khoản 4 vào Điều 93 và khoản 3 vào Điều 114, giao Chính phủ quy định chi tiết về hình thức chi trả này.

Như vậy, dự thảo đề xuất điều chỉnh quy định về hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, đồng thời giao Chính phủ hướng dẫn cụ thể việc thực hiện.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật đề xuất sửa đổi Điều 82 về thay đổi hình thức nhận, nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Theo nội dung dự thảo, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng có nguyện vọng được thay đổi hình thức nhận hoặc thay đổi nơi nhận do chuyển nơi cư trú trong nước.

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện đang hưởng lương hưu, dự thảo cũng sửa đổi Điều 115, trong đó có nội dung liên quan đến việc chuyển nơi hưởng lương hưu; tạm dừng, chấm dứt, tiếp tục hưởng lương hưu.

Theo Tờ trình của Chính phủ, việc sửa đổi, bổ sung Luật BHXH năm 2024 nhằm bảo đảm tính thống nhất trong các quy định, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện chế độ, chính sách BHXH.

Dự thảo Luật được kết cấu gồm 3 điều, trong đó Điều 1 quy định các nội dung sửa đổi, bổ sung; Điều 2 quy định các điều khoản thay thế, bãi bỏ và Điều 3 quy định về điều khoản thi hành.