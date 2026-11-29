Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT: Tăng cường giám sát, bảo đảm an toàn kỳ thi. (Ảnh minh họa)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT). Theo Bộ, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 giữ ổn định như năm 2026, các nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào quy trình tổ chức nhằm tăng cường an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Một trong những nội dung đáng chú ý là dự thảo đề xuất bổ sung hệ thống camera tại điểm thi. Camera phải bảo đảm bao quát, giám sát và ghi nhận đầy đủ hình ảnh quá trình lưu trữ đề thi, bài thi; quá trình làm bài của thí sinh, giám thị; việc vận chuyển đề thi, bài thi giữa phòng trực và các phòng thi. Việc lợi dụng camera để xem đề thi, bài thi trong thời gian thí sinh làm bài không được phép.

Về bố trí thí sinh, dự thảo yêu cầu khi sắp xếp điểm thi, phòng thi phải trộn thí sinh đến từ tối thiểu hai trường THPT, đồng thời bảo đảm thuận lợi cho việc đi lại. Trường hợp không thể thực hiện do điều kiện đi lại không thuận lợi, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh phải xem xét, quyết định và triển khai thêm các giải pháp bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Dự thảo cũng quy định rõ nhân sự tại điểm thi. Những người thuộc cơ sở giáo dục nơi đặt điểm thi chỉ thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất. Giám thị tại mỗi điểm thi được điều động từ ít nhất ba cơ sở giáo dục phổ thông khác nhau, bảo đảm Giám thị 1, Giám thị 2 và Giám thị 3 không cùng công tác tại một cơ sở.

Đáng chú ý, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học được điều động phối hợp tổ chức kỳ thi sẽ chuyển từ nhiệm vụ kiểm tra sang giám sát coi thi, chấm thi và phúc khảo bài thi. Ở khâu coi thi, mỗi điểm thi có một thành viên giám sát tại phòng trực, mỗi giảng viên giám sát từ 4 đến 6 phòng thi. Ở khâu chấm thi, mỗi Hội đồng thi có 5 giảng viên tham gia giám sát; giảng viên cũng tham gia giám sát khâu phúc khảo.

Bên cạnh đó, dự thảo điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi và điểm thi theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Thẻ đeo của tất cả người thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi phải được dán ảnh và có đầy đủ thông tin phục vụ kiểm tra, giám sát.

Dự thảo đồng thời cập nhật quy định về cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, bằng tốt nghiệp THPT; rà soát quy định về ưu tiên và điều chỉnh thời hạn lưu trữ tài liệu về kỳ thi theo Thông tư số 08/2025/TT-BGDĐT.