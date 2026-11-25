Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn.

Sáng 25/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730/2004/UBTVQH11 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát.

Trình bày tờ trình, theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, từ ngày 1/7/2025, hệ thống Tòa án nhân dân được tổ chức theo mô hình ba cấp, kết thúc hoạt động của 3 Tòa án nhân dân cấp cao và 693 Tòa án nhân dân cấp huyện; thành lập 3 Tòa Phúc thẩm thuộc Tòa án nhân dân tối cao, 34 Tòa án nhân dân cấp tỉnh và 355 Tòa án nhân dân khu vực.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy làm phát sinh một số chức danh lãnh đạo mới, đồng thời bổ sung nhiệm vụ, thẩm quyền cho một số chức danh hiện có.

Vì vậy, Tòa án nhân dân tối cao đề xuất bổ sung, điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo Tòa Phúc thẩm, các phòng nghiệp vụ thuộc Tòa án cấp tỉnh và các chức danh lãnh đạo Tòa án nhân dân khu vực; đồng thời bãi bỏ quy định phụ cấp đối với các chức danh thuộc Tòa án cấp cao và cấp huyện đã kết thúc hoạt động.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày tóm tắt tờ trình. Ảnh: Quochoi.vn.

Đối với Tòa án nhân dân khu vực, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh mỗi đơn vị được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ 2-4 Tòa án cấp huyện trước đây, có phạm vi thẩm quyền rộng hơn, số lượng vụ việc giải quyết tăng lên và được mở rộng thẩm quyền xét xử. Do đó, yêu cầu về năng lực, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo cũng cao hơn, cần có mức phụ cấp tương xứng.

Về thời gian hưởng phụ cấp, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị áp dụng từ ngày 1/1/2026; đồng thời cho phép truy lĩnh phần chênh lệch phụ cấp và truy nộp bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp được bổ nhiệm từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày 1/1/2026 nhưng chưa được hưởng mức phụ cấp mới.

Còn theo Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng, từ ngày 1/7/2025, ngành Kiểm sát nhân dân cũng vận hành theo mô hình ba cấp, kết thúc hoạt động của 3 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và 693 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; thành lập 3 Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và 355 Viện kiểm sát nhân dân khu vực.

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng trình bày tóm tắt tờ trình. Ảnh: Quochoi.vn.

Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề xuất bổ sung phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân khu vực.

Đồng thời bãi bỏ quy định phụ cấp đối với các chức danh thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và cấp huyện đã kết thúc hoạt động. Thời gian hưởng phụ cấp được đề xuất từ ngày 1/1/2026, đồng thời cho phép truy lĩnh phần chênh lệch phụ cấp trong thời gian từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày 1/1/2026.

Về phạm vi sửa đổi, các cơ quan thống nhất chỉ tập trung vào những chức danh mới chưa có quy định về mức phụ cấp, không điều chỉnh các chức danh đang được hưởng phụ cấp theo quy định hiện hành.

Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến cơ bản thống nhất ban hành một Nghị quyết chung cho ngành tòa án và ngành kiểm sát; đồng tình với việc truy lĩnh phụ cấp từ ngày 01/7/2025. Các ý kiến đề nghị xem xét áp dụng thống nhất cho ngành kiểm sát, đồng thời có mức phù hợp hơn đối với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; bảo đảm tương quan giữa chức danh.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với dự thảo Nghị quyết.

Về phụ cấp đối với các chức danh lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân khu vực, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phương án.

Theo đó, quy định mức phụ cấp của Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân khu vực không cao hơn mức phụ cấp của Chánh án, Phó Chánh án, Phó Chánh tòa Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Chánh án có phụ cấp, có hệ số phụ cấp là 0,75; 0,65; Phó Chánh án có hệ số 0,6 và 0,5 tương ứng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố còn lại.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất chủ trương bảo lưu hệ số phụ cấp, truy lĩnh phần phụ cấp chênh lệch và truy nộp bảo hiểm xã hội theo điều khoản chuyển tiếp.

Tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan làm rõ cơ sở pháp lý, nguồn kinh phí, phương án xử lý, quyết toán việc truy lĩnh phụ cấp và truy nộp bảo hiểm xã hội từ ngày 01/7/2025 đến trước ngày 01/01/2026, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.