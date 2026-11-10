Đề xuất điều chỉnh môn học, khối lượng kiến thức của chương trình giáo dục phổ thông

Đoàn Giám sát số 401 của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với UBND xã Hóc Môn về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Quá tải khối lượng công việc

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Hóc Môn, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn xã Hóc Môn.

Trong đó, thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp, địa phương đã tinh gọn từ 17 cơ sở giáo dục công lập xuống còn 11 cơ sở (giảm 35,3%). Công tác rà soát, bố trí nhân sự được thực hiện công tâm, khách quan, đúng vị trí việc làm; 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được sắp xếp phù hợp, không phát sinh trường hợp dôi dư không thể bố trí thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh trao đổi tại buổi làm việc

Đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Đảng ủy xã Hóc Môn đã thành lập các đoàn giám sát chuyên đề đối với các chi bộ trường học; đồng thời phát huy chức năng giám sát độc lập của Hội đồng nhân dân xã để kịp thời ghi nhận, khắc phục bất cập về cơ sở vật chất, điều kiện dạy học của các cơ sở giáo dục.

"Với quy mô 11 trường công lập, 32 cơ sở ngoài công lập, tổng số học sinh hơn 17.800 em, khối lượng công việc quản lý nhà nước về giáo dục rất lớn, trong khi cơ quan chuyên môn của UBND xã chỉ có một chuyên viên phụ trách lĩnh vực giáo dục. Ban Thường vụ Đảng ủy cho rằng cần tiếp tục rà soát vị trí việc làm và cơ chế phối hợp để kịp thời tháo gỡ khó khăn về nhân lực", Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh cho biết.

Đề xuất điều chỉnh chương trình giáo dục

Thầy Lê Thanh Tòng, Hiệu trưởng Trường THPT Hồ Thị Bi, nhận định: "Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 có bất cập ở việc tổ chức môn học ở cấp THCS và THPT. Theo quy định, học sinh phải lựa chọn môn học vào đầu năm học lớp 10 phục vụ mục tiêu phân hóa theo định hướng nghề nghiệp ở cấp THPT.

Tuy nhiên, ở cấp THCS, việc tích hợp ba môn học riêng lẻ trước đây là vật lý, hóa học, sinh học vào một môn học có tên gọi chung là Khoa học tự nhiên khiến học sinh lúng túng chọn môn học phù hợp năng lực, sở trường. Tôi đề xuất chương trình lớp 10 cho học sinh học đủ tất cả môn học để có kiến thức nền tảng, các em bắt đầu lựa chọn môn học từ năm học lớp 11 phục vụ mục tiêu nghề nghiệp sau THPT".

Thầy Lê Thanh Tòng, Hiệu trưởng Trường THPT Hồ Thị Bi, đề xuất cho học sinh lựa chọn môn học từ năm lớp 11, thay cho lớp 10 hiện nay

Đối với số môn thi dự kiến tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập, Hiệu trưởng Trường THPT Hồ Thị Bi đề xuất Bộ GD-ĐT có cơ chế mở cho TPHCM. Theo đó, thành phố vẫn tổ chức hai môn thi theo quy định chung cả nước là Toán và Ngữ văn, song cho phép học sinh lựa chọn thêm môn thi thứ 3 phù hợp sở thích, định hướng nghề nghiệp ở cấp THPT. Môn thi thứ ba chỉ cộng điểm khuyến khích, không tính điểm theo hệ số như hai môn Toán và Ngữ văn.

Về khối lượng kiến thức, cô Nguyễn Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An Khương, đánh giá, một số ngữ liệu trong sách giáo khoa hiện nay chưa đồng bộ, dẫn đến khó khăn cho giáo viên trong dạy học lẫn kiểm tra, đánh giá học sinh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến đánh giá cao các ý kiến, đề xuất của địa phương

Đại diện các trường đều cho rằng, việc điều chỉnh chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sẽ tiếp tục tạo thêm áp lực cho đội ngũ thầy, cô giáo. Tuy nhiên, điều chỉnh là cần thiết, xuất phát từ nhu cầu thực tế, giảm áp lực cho cả giáo viên lẫn học sinh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến đánh giá cao các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của địa phương liên quan đến chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, đề xuất, đoàn công tác sẽ có đánh giá toàn diện hơn về Chương trình giáo dục phổ thông 2018, những việc đã làm tốt, những vấn đề còn tồn tại, từ đó đề xuất cơ chế chính sách để vận hành hiệu quả hơn. Kết quả giám sát là cơ sở để Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định các chủ trương, chính sách đối với giáo dục phổ thông trong giai đoạn tới.