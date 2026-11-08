Đề xuất điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ Di tích lịch sử Bến phà Xuân Sơn

Theo đó, hồ sơ xếp hạng di tích năm 1986 xác định khu vực bảo vệ I có diện tích lớn (7.500.000m2), ranh giới định tính và không rõ tọa độ, gây khó khăn cho công tác quản lý không gian. Mặt khác, hiện trạng thực tế có nhiều hộ dân sinh sống lâu đời và các công trình hạ tầng công cộng nằm trong ranh giới cũ, làm hạn chế quyền lợi hợp pháp của Nhân dân, đồng thời ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Do vậy, việc điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ Di tích lịch sử Bến phà Xuân Sơn, xã Phong Nha là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm hài hòa giữa công tác bảo tồn di tích với ổn định đời sống Nhân dân, khai thác hiệu quả quỹ đất theo quy định pháp luật hiện hành.

Di tích lịch sử Bến phà Xuân Sơn, xã Phong Nha - Ảnh: N.L.M

UBND tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, chấp thuận việc điều chỉnh khoanh vùng 2 khu vực bảo vệ Di tích lịch sử Bến phà Xuân Sơn, xã Phong Nha với tổng diện tích 44.731m2.

Cụ thể, khu vực bảo vệ I (diện tích: 35.170,3m2), gồm bến phà phía Bắc và bến phà phía Nam. Trong đó, bến phà phía Bắc (diện tích 34.296,8m2), gồm các hạng mục: Bến phà cũ (631m2), đài tưởng niệm (625,8m2), nhà bia tưởng niệm (149,4m2) và khu vực Lèn Đá Bạc (32.889,8m2); bến phà phía Nam (diện tích: 874,3m2), gồm các hạng mục: Bến phà cũ (769,6m2) và bia di tích (104,7m2). Khu vực bảo vệ II (diện tích 9.542,7m2) là vùng đệm tiếp giáp với khu vực bảo vệ I.

Sau khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận, UBND tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa, lập quy hoạch sử dụng đất, triển khai tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa.