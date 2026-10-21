Đề xuất điều chỉnh định mức giáo viên/lớp đối với cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Thông tư quy định định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dự bị đại học (thay thế Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT và Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT).

Trong đó, dự thảo Thông tư giữ nguyên định mức giáo viên đối với cơ sở giáo dục mầm non; riêng đối với cơ sở giáo dục phổ thông, định mức giáo viên/lớp được điều chỉnh tương ứng theo định mức tiết dạy mới của giáo viên. Cụ thể như sau:

Đối với cấp tiểu học: Dạy 01 buổi/ngày được tối đa 1,2 giáo viên/lớp (giữ nguyên như quy định hiện hành); Dạy 02 buổi/ngày (trừ trường phổ thông dân tộc bán trú, trường, lớp dành cho người khuyết tật) được tối đa 1,5 giáo viên/lớp (giữ nguyên như quy định hiện hành); Trường phổ thông dân tộc bán trú, trường, lớp dành cho người khuyết tật được tối đa 1,65 giáo viên/lớp. Ngoài định mức trên trường chính và mỗi phân hiệu được bố trí 01 giáo viên phụ trách hoạt động Đội. Trong đó có 01 người làm Tổng phụ trách đội.

Đối với cấp trung học cơ sở: Trường trung học cơ sở được tối đa 1,8 giáo viên/lớp; Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú được tối đa 2,1 giáo viên/lớp; Trường, lớp dành cho người khuyết tật được tối đa 2,2 giáo viên/lớp. Ngoài định mức trên trường chính và mỗi phân hiệu được bố trí 01 giáo viên phụ trách hoạt động Đội. Trong đó có 01 người làm Tổng phụ trách đội.

Đối với cấp trung học phổ thông: Trường trung học phổ thông được tối đa 2,15 giáo viên/lớp; Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường, lớp dành cho người khuyết tật được tối đa 2,2 giáo viên/lớp. Trường trung học phổ thông chuyên: Lớp chuyên được tối đa 3,0 giáo viên/lớp.

Bổ sung quy định số lượng Tổ phó Tổ chuyên môn, Tổ phó Tổ văn phòng

Dự thảo Thông tư bổ sung quy định về định mức số lượng giáo viên tối thiểu của mỗi môn học (được tính bằng tổng số tiết dạy của môn học theo chương trình giáo dục chia cho định mức tiết dạy của 01 giáo viên).

Bổ sung quy định về số lượng tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn, tổ văn phòng, tổ giáo dục đặc thù (nếu có) thuộc số lượng người làm việc ở vị trí việc làm giáo viên, vị trí việc làm hỗ trợ được giao của cơ sở giáo dục; không bố trí riêng số lượng người làm việc cho các vị trí việc làm này. Cụ thể số lượng tổ phó như sau:

Tổ chuyên môn, tổ đặc thù: Đối với những cơ sở giáo dục không có phân hiệu có từ 07-09 người có 01 tổ phó, từ 10 người không quá 02 tổ phó. Đối với những cơ sở giáo dục có phân hiệu: Trường chính được bố trí 01 tổ phó và mỗi phân hiệu được bố trí 01 tổ phó.

Tổ văn phòng có từ 07-09 người có 01 tổ phó, từ 10 người không quá 02 tổ phó.

Quy định số lượng kế toán đối với cơ sở giáo dục có phân hiệu

Theo dự thảo, trường không có phân hiệu thì số lượng nhân sự hỗ trợ giáo dục giữ nguyên định mức theo quy định hiện hành.

Trường có phân hiệu thì số lượng nhân sự hỗ trợ giáo dục giữ nguyên định mức theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP. Nghĩa là các vị trí kế toán, văn thư, thủ quỹ mỗi trường 01 người; các vị trí việc làm khác mỗi phân hiệu có 01 người, trường chính có 01 người.

Về số lượng kế toán đối với cơ sở giáo dục có phân hiệu, dự thảo Thông tư quy định cơ sở giáo dục có từ 04 phân hiệu trở xuống được bố trí 01 người; cơ sở giáo dục có từ 05 phân hiệu đến 09 phân hiệu hoặc cơ sở giáo dục có từ 04 phân hiệu trở xuống thuộc loại hình trường có học sinh bán trú, nội trú có quy mô từ 40 lớp trở lên được bố trí tối đa 02 người; có từ 10 phân hiệu trở lên được bố trí tối đa 03 người.

Dự thảo bổ sung thêm một số vị trí việc làm như cấp dưỡng trong cơ sở giáo dục (tại Thông tư số 19,20/2023/TT-BGDĐT là vị trí việc làm nấu ăn thuộc danh mục hỗ trợ, phục vụ), quản lý học sinh (tại Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT đang giao cho nhân viên giáo vụ thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm này) đối với trường trường phổ thông có tổ chức nội trú, bán trú; vị trí việc làm hỗ trợ tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non. Trong đó, sẽ quy định ở mỗi phân hiệu và trường chính đều được bố trí tối thiểu 01 người cho 01 vị trí việc làm, số lượng cụ thể do co quan có thẩm quyền quyết định.