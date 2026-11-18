Công trường thi công cầu Ngọc Hồi. Ảnh: Phạm Hùng.

Theo Sở Xây dựng, việc điều chỉnh nhằm cập nhật dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, phù hợp với phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương.

Cụ thể, Sở Xây dựng đề xuất xác định phần vốn ngân sách Trung ương gồm 2.345 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025 và 1.876 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030. Phần vốn còn lại được bố trí từ ngân sách thành phố Hà Nội và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có). Đây là nội dung được Sở Tài chính rà soát, có ý kiến tại Văn bản số 19010/STC-HTĐT ngày 3-11-2026.

Dự án thành phần 3 xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 7,5km, trong đó đoạn qua Hà Nội dài khoảng 5,2km, qua tỉnh Hưng Yên khoảng 2,3km. Cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, bảo đảm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Tổng mức đầu tư dự án hơn 10.197 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2025-2028.

Phối cảnh cầu Ngọc Hồi.

Dự án khởi công ngày 19-8-2025. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thành; tại Hưng Yên đã bàn giao 22,13/22,66ha, đạt 97,6%. Các nhà thầu đang triển khai 18 mũi thi công. Giá trị sản lượng xây lắp đạt hơn 1.914 tỷ đồng, tương đương 25,97% giá trị hợp đồng, chưa bao gồm chi phí dự phòng. Dự án phấn đấu thông xe kỹ thuật trước Hội nghị APEC năm 2027.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố xem xét, ban hành quyết định điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.