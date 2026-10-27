Đề xuất đầu tư xây dựng 2 tuyến cao tốc trọng điểm vùng Tây Bắc

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký tờ trình báo cáo Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu đoạn Bảo Hà - Tân Phong và cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên đoạn qua tỉnh Sơn La.

Hơn 114.000 tỷ đồng đầu tư hai tuyến cao tốc kết nối vùng Tây Bắc. Ảnh minh họa.

Các tuyến đường được đề xuất đầu tư có quy mô 4 làn xe, dự kiến khởi công năm 2027 và cơ bản hoàn thành trong năm 2030. Từ đó góp phần rút ngắn khoảng cách khu vực miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giao thương.

Cao tốc Bảo Hà - Tân Phong dài khoảng 119km đi qua 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu, được đầu tư quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80-100km/h. Sơ bộ tổng mức đầu tư gần 51.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương bố trí gần 49.000 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Lai Châu hơn 2.000 tỷ đồng.

Dự án dự kiến triển khai giải phóng mặt bằng và khởi công trong năm 2027, cơ bản hoàn thành trong năm 2030, đưa vào khai thác trong năm 2031.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối khu vực phía Nam tỉnh Lào Cai, trung tâm hành chính tỉnh Lai Châu với Hà Nội và các địa phương trong vùng.

Với dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên qua tỉnh Sơn La được đề xuất đầu tư với chiều dài gần 180km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 63.000 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Trung ương.

Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khởi công triển khai trong năm 2027, cơ bản hoàn thành trong năm 2030, đưa vào khai thác từ năm 2031.