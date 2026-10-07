Đề xuất đầu tư mở rộng 415km cao tốc Bắc-Nam lên 6 làn xe theo PPP

Cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Vũng Áng-Bùng. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Tập đoàn Đèo Cả vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất về việc thực hiện dự án đầu tư mở rộng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Mai Sơn-Cam Lộ với tổng chiều dài 415km theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Đề xuất này được triển khai ngay sau Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030 được Bộ Xây dựng tổ chức ngày 29/9 vừa qua.

Theo đó, đoạn Mai Sơn-Cam Lộ thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông là tuyến đường bộ cao tốc trục dọc quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối các vùng kinh tế, đô thị, cảng biển, khu kinh tế và các đầu mối giao thông quan trọng trong phạm vi dự án.

Hiện, quy mô công trình chủ yếu là 4 làn xe, nền đường rộng 17m, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp liên tục. Trong khi kết quả nghiên cứu về dự báo nhu cầu vận tải đường bộ trên trục Bắc-Nam cho thấy cần thiết phải nâng quy mô 6 làn xe đoạn từ Mai Sơn-Cam Lộ.

Tính toán sơ bộ của Tập đoàn Đèo Cả cho thấy, phương án mở rộng đoạn Mai Sơn-Cam Lộ khả thi về tài chính nên có khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư và huy động năng lực tổ chức, kinh nghiệm, công nghệ của khu vực tư nhân trong quá trình chuẩn bị, đầu tư, quản lý, vận hành và bảo trì công trình.

"Ngoài ra, việc mở rộng dự án cũng phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và quy hoạch có liên quan, không trùng với dự án PPP đang được cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc đã chấp thuận nhà đầu tư khác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi," phía Tập đoàn Đèo Cả cho hay.

Trên cơ sở đó, Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận giao cho doanh nghiệp này được lập đề xuất thực hiện đầu tư mở rộng đoạn Mai Sơn-Cam Lộ theo phương thức PPP. Trường hợp được chấp thuận, Tập đoàn Đèo Cả cam kết bố trí đủ kinh phí để thực hiện công tác lập hồ sơ đề xuất dự án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời chịu mọi chi phí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận.

Trước đó, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030 được Bộ Xây dựng tổ chức ngày 29/9/2026, ông Lê Thắng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (đơn vị được giao nghiên cứu lập chủ trương đầu tư mở rộng dự án) cho biết 15 dự án thành phần đã hoàn thành đầu tư công trên trục cao tốc Bắc-Nam phía Đông với tổng chiều dài 966km sẽ được ghép thành 2 dự án thành phần lớn theo khu vực địa lý để thực hiện đầu tư mở rộng theo phương thức PPP, hợp đồng BOT.

Dự án thành phần 1 là đoạn Mai Sơn-Cam Lộ (khu vực phía Bắc), có tổng chiều dài 415km (không bao gồm đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt dài 50km đang trong giai đoạn khai thác thu phí theo hợp đồng BOT). Dự án có tổng mức đầu tư 72.185 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn 20 năm và dự kiến đưa vào khai thác năm 2030.

Dự án thành phần 2 là đoạn Quảng Ngãi-Dầu Giây (khu vực phía Nam), có chiều dài 551km (không bao gồm các đoạn Nha Trang-Cam Lâm và Cam Lâm-Vĩnh Hảo đang trong giai đoạn khai thác thu phí theo hợp đồng BOT). Tổng mức đầu tư dự án là 78.224 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn 15 năm và dự kiến đưa vào khai thác năm 2030./.