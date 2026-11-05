Đề xuất đầu tư hơn 63.450 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm

Sáng 5/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội Quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trình bày tờ trình. Ảnh: Quang Vinh

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, Chương trình MTQG phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035 được chia thành 2 giai đoạn. Tổng vốn đầu tư giai đoạn I từ 2026 - 2030 là 45.301 tỷ đồng. Trong đó 22.450 tỷ đồng đã được phê duyệt tại Nghị quyết 163 và đề nghị bổ sung 22.851 tỷ đồng cho công tác phòng, chống tội phạm. Tổng vốn đầu tư giai đoạn II từ 2031-2035 là 18.151 tỷ đồng. Kết thúc giai đoạn I, căn cứ kết quả thực hiện, Chính phủ báo cáo Quốc hội nguồn lực kinh phí để thực hiện Giai đoạn II theo quy định.

"Mục tiêu của chương trình là phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng, chống ma túy và tội phạm. Lấy người dân làm trung tâm, địa bàn cấp xã là nền tảng, ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư trang thiết bị, thực hiện đồng bộ giải pháp nâng cao hiệu quả trong phòng, chống ma túy và tội phạm. Lấy phòng ngừa là chính, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở nhằm kéo giảm bền vững tội phạm, giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy" - Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quang Vinh

Chương trình gồm 10 dự án thành phần, tập trung vào phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm trên không gian mạng; xây dựng địa bàn cấp xã an toàn; phòng, chống vi phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm...

Chính phủ xác định, đến năm 2030 đạt ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu trên toàn quốc không có ma túy; trên 80% số trạm y tế cấp xã trên toàn quốc và 100% cơ sở thực hiện cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy…

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quang Vinh

Trong báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho rằng, chương trình cơ bản không trùng lặp với chương trình mục tiêu quốc gia khác. Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì xây dựng Chương trình tiếp tục rà soát, đối chiếu các nhiệm vụ cụ thể có nội dung tương đồng, giao thoa với các chương trình mục tiêu quốc gia khác; làm rõ phạm vi, đối tượng, địa bàn, sản phẩm đầu ra và nguồn kinh phí thực hiện.

Về mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình, cơ quan thẩm tra nhận thấy hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu trong dự thảo Nghị quyết cơ bản bám sát chủ trương của Đảng, đáp ứng, giải quyết các yêu cầu cấp bách, khách quan của công tác phòng, chống ma túy và tội phạm trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Ủy ban đề nghị, tiếp tục rà soát một số nội dung để bảo đảm tính thống nhất, chính xác, gắn kết giữa chỉ tiêu với nhiệm vụ, hoạt động, nguồn lực thực hiện; rà soát bảo đảm các chỉ tiêu giữa 2 giai đoạn (giai đoạn 2026 - 2030 và giai đoạn 2031 - 2035) có sự kế thừa và nâng dần yêu cầu, bao quát cả lĩnh vực phòng, chống ma túy và phòng, chống tội phạm; bổ sung chỉ tiêu để bảo đảm phù hợp nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật có liên quan. Việc phân nhóm các mục tiêu, chỉ tiêu cần rõ ràng, tránh giao thoa, trùng lặp.

Về kinh phí thực hiện Chương trình, nguyên tắc phân bổ vốn, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và các cơ quan của Quốc hội đề nghị, rà soát, làm rõ căn cứ xác định kinh phí của từng dự án, tiểu dự án thành phần; nguyên tắc, căn cứ quy định cho phép Chính phủ điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư công, kinh phí thường xuyên ngân sách trung ương và tiếp tục cân đối ngân sách trung ương hỗ trợ bổ sung cho Chương trình trong quá trình thực hiện; đồng thời quan tâm ưu tiên hỗ trợ cho địa bàn biên giới.