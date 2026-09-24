Đề xuất đầu tư hơn 550km cao tốc Bắc - Nam bằng 100% vốn nhà đầu tư

Liên danh nhà đầu tư đề xuất đầu tư hơn 550km cao tốc Bắc - Nam. (Ảnh minh hoạ)

Đại diện liên danh, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (CII), vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất nghiên cứu đầu tư hoàn thiện hai đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Nha Trang và Vĩnh Hảo - Dầu Giây.

Liên danh gồm CII, Công ty CP Xây dựng hạ tầng IMIC và Công ty TNHH Đối tác công tư CII. Phạm vi nghiên cứu có tổng chiều dài khoảng 551km, gồm đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang dài 351km và Vĩnh Hảo - Dầu Giây dài 200km, đi qua 6 tỉnh, thành phố gồm Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai và Lâm Đồng.

Theo đề xuất, các tuyến sẽ được mở rộng từ quy mô 4 làn xe lên 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100-120km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 93.000 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hoàn thiện khoảng 75.000 tỷ đồng và toàn bộ nguồn vốn do nhà đầu tư huy động.

Liên danh dự kiến hoàn trả ngân sách Nhà nước khoảng 18.000 tỷ đồng và đề xuất nhận quyền khai thác, thu phí các tuyến từ ngày 1-1-2028. Nếu được chấp thuận, dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Để chuẩn bị nguồn vốn, CII cho biết đã đại diện liên danh làm việc với 8 tổ chức tín dụng và nhận được sự quan tâm đối với định hướng đầu tư.

Liên danh kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận cho tham gia với tư cách nhà đầu tư đề xuất dự án, đồng thời giao cơ quan chuyên môn hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định. Trường hợp dự án không được phê duyệt, liên danh cam kết tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro trong quá trình lập đề xuất.