Đề xuất đầu tư hơn 24.400 tỷ đồng mở rộng sân bay quốc tế Phú Bài

Ảnh minh họa. (Ảnh: Phu Bai International Airport)

Cục Hàng không Việt Nam vừa có tờ trình gửi Bộ Xây dựng, đề nghị tổ chức thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phương án quy hoạch được xây dựng trên cơ sở điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc tại Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 01/7/2026 của Bộ Xây dựng.

Theo phương án được trình, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài tiếp tục là cảng hàng không quốc tế dùng chung dân dụng và quân sự, đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Sân bay có khả năng khai thác các loại tàu bay thân rộng như Airbus A350, Boeing 787, Boeing 777 và các loại tương đương.

Đến năm 2030, sân bay được quy hoạch công suất 4 triệu hành khách và 5.000 tấn hàng hóa mỗi năm, với khoảng 11 vị trí đỗ tàu bay. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất khai thác dự kiến tăng lên 12 triệu hành khách và 24.000 tấn hàng hóa/năm, số vị trí đỗ tàu bay đạt 27 vị trí.

Để đáp ứng nhu cầu khai thác trong giai đoạn đến năm 2030, phương án quy hoạch đề xuất kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu về phía Đông, nâng chiều dài lên 3.600 m, rộng 45 m. Đường lăn song song hiện hữu cũng được cải tạo, kéo dài lên 3.600 m, rộng 23 m. Hệ thống đường lăn nối được quy hoạch gồm 6 đường từ đường cất hạ cánh đến đường lăn song song và 5 đường từ đường lăn song song vào sân đỗ tàu bay.

Trong tầm nhìn đến năm 2050, sân bay được đề xuất xây dựng thêm đường cất hạ cánh số 2, dài 3.200 m, rộng 45 m, nằm song song và cách tim đường cất hạ cánh hiện hữu 230 m về phía Bắc. Cùng với đó, hệ thống khu bay được bổ sung 4 đường lăn thoát nhanh và 2 đường lăn nối giữa hai đường cất hạ cánh, nhằm tăng năng lực khai thác khi lưu lượng tàu bay gia tăng.

Đối với khu nhà ga hành khách, đến năm 2030, phương án tiếp tục sử dụng nhà ga T2 hiện hữu, đồng thời bố trí các công trình phụ trợ và sân đỗ ô tô, đáp ứng công suất 4 triệu hành khách/năm. Đến năm 2050, nhà ga T3 mới được đề xuất xây dựng ở phía Đông nhà ga T2, nâng tổng công suất hai nhà ga lên 12 triệu hành khách/năm. Trong đó, nhà ga T3 có công suất thiết kế 7 triệu hành khách/năm, còn nhà ga T2 tiếp tục khai thác với công suất 5 triệu hành khách/năm.

Để tạo quỹ đất phát triển hạ tầng, phương án quy hoạch dự kiến phá dỡ nhà ga T1 để mở rộng sân đỗ tàu bay; bố trí khu hàng không chung mới ở phía Đông nhà ga T3. Công trình cung cấp nhiên liệu hàng không hiện hữu cũng sẽ được di dời để dành diện tích xây dựng nhà ga mới.

Với vận tải hàng hóa, nhà ga hàng hóa được đề xuất quy hoạch về phía Tây nhà ga T1 hiện hữu, trên khu đất khoảng 25.000 m², đáp ứng công suất 5.000 tấn/năm trong giai đoạn đến năm 2030. Đến năm 2050, nhà ga sẽ được mở rộng trên quỹ đất đã quy hoạch, nâng công suất lên 24.000 tấn/năm. Thời điểm triển khai các công trình được xác định căn cứ nhu cầu khai thác thực tế.

Tổng nhu cầu sử dụng đất phục vụ quy hoạch sân bay Phú Bài là 514,28 ha cho cả hai giai đoạn, giảm so với diện tích 527 ha tại quy hoạch trước đây. Trong đó, đến năm 2030, đất khu bay dùng chung khoảng 366,24 ha, đất hàng không dân dụng 81,34 ha và đất quân sự 66,70 ha. Đến năm 2050, cơ cấu sử dụng đất giữa khu bay dùng chung và khu hàng không dân dụng được điều chỉnh, nhưng tổng diện tích vẫn giữ nguyên.

Theo báo cáo quy hoạch cuối kỳ do Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) lập, nhu cầu vốn đầu tư được khái toán khoảng 9.977 tỷ đồng cho giai đoạn đến năm 2030 và 14.448 tỷ đồng cho giai đoạn đến năm 2050. Tổng vốn đầu tư dự kiến trong hai giai đoạn khoảng 24.425 tỷ đồng.

Hiện phương án quy hoạch đang được Cục Hàng không Việt Nam trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt.