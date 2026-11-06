Đề xuất đầu tư hơn 186 tỷ đồng xây dựng Công viên Văn hóa Vườn Nhật Nguyệt bên bờ sông Hàn

Phối cảnh phương án kiến trúc Công viên văn hóa Vườn Nhật Nguyệt trên đường Như Nguyệt bên bờ sông Hàn.

Theo Sở VH-TT&DL Đà Nẵng, dự án nhằm bổ sung không gian văn hóa công cộng, góp phần gìn giữ, giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa khu vực Cửa Hàn; đồng thời hoàn thiện cảnh quan đô thị khu vực đường Như Nguyệt và Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2. Phạm vi đầu tư gồm khu điểm nhấn văn hóa, quảng trường, miếu thờ, mái nghỉ, sân vườn, cây xanh, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, diện tích mảng xanh dự kiến 14.869,17m², chiếm khoảng 67,9% diện tích khu đất; diện tích đường dạo và sân lát cảnh quan khoảng 4.600m². Điểm nhấn kiến trúc là khối biểu tượng trên đế tròn, kết hợp phù điêu hình trăng và mặt trống đồng. Không gian công viên được tổ chức với hệ thống đường dạo, 4 mái nghỉ cảnh quan, miếu thờ kiến trúc truyền thống miền Trung, quảng trường, cây xanh và mặt nước. Dự án cũng dự kiến đầu tư hệ thống chiếu sáng mỹ thuật, 24 bộ đèn chiếu trời và hệ thống nhạc nước.

Để thực hiện dự án, Sở VH-TT&DL đề nghị UBND TP Đà Nẵng xem xét giao Sở Xây dựng hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng; Sở Tài chính rà soát, tham mưu bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, hướng dẫn cân đối nguồn vốn theo quy định.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi giao Sở VH-TT&DL tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị tại cuộc họp, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất dự án theo đúng quy định; có văn bản lấy ý kiến Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố trước ngày 8-11-2026. Các ý kiến của cơ quan, đơn vị liên quan, gửi Sở Tài chính trước ngày 15-11-2026 để tham mưu UBND thành phố. Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình triển khai dự án Phòng Thí nghiệm trọng điểm quốc gia dùng chung và Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Kiểm thử và Đóng gói tiên tiến cho chíp bán dẫn, Khu công viên công cộng - khu triển lãm ngoài trời kết hợp khu xử lý nước thải phục vụ cho sản xuất, đóng gói vi mạch bán dẫn; có ý kiến về việc chồng lấn ranh giới giữa các dự án nêu trên với khu đất đề xuất thực hiện dự án Công viên văn hóa Vườn Nhật Nguyệt; hoàn thành gửi Sở Tài chính tổng hợp. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Sở Tài chính tổng hợp các nội dung nêu trên; tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định trước ngày 20-11-2026.