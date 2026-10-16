Đề xuất đầu tư hơn 12,5 tỷ đồng cải tạo, chỉnh trang các bãi biển du lịch Đà Nẵng

Dự thảo đề xuất trồng mới, trồng bổ sung tổng cộng 2.200 cây dừa tại các bãi biển.

Theo dự thảo, kế hoạch tập trung cải tạo hạ tầng tiện ích, chỉnh trang cảnh quan cây xanh, tăng cường vệ sinh môi trường và trồng bổ sung cây dừa tại các bãi biển du lịch.

Phạm vi thực hiện gồm 4 khu vực: bãi cát tuyến Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa dài 17,57km; bãi cát tuyến Nguyễn Tất Thành dài 16,10km; các bãi tắm Thống Nhất, Hà My thuộc phường Điện Bàn Đông dài 5,68km; khu vực bãi cát và Quảng trường Tam Thanh thuộc phường Quảng Phú dài 7,97km. Về hạ tầng tiện ích, dự thảo đề xuất sửa chữa các vị trí vỉa hè hư hỏng, cải tạo nhà vệ sinh công cộng, vòi rửa, hệ thống bơm cấp nước tưới cây và các lối xuống biển; đồng thời chỉnh trang, bổ sung tiện ích phục vụ người dân, du khách. Đặc biệt, dự thảo đề xuất trồng mới, trồng bổ sung tổng cộng 2.200 cây dừa tại các bãi biển.

Trong đó, tuyến Nguyễn Tất Thành dự kiến trồng 701 cây; tuyến Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa trồng 981 cây; khu vực bãi tắm Thống Nhất, Hà My thuộc phường Điện Bàn Đông trồng 427 cây; khu vực bãi cát và Quảng trường Tam Thanh thuộc phường Quảng Phú trồng 91 cây.

Đông A