Đề xuất đầu tư hơn 12.100 tỷ đồng hoàn thiện hạ tầng khu xử lý rác Tây Bắc

Theo tờ trình, đây là dự án nhóm A, dự kiến do Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TPHCM làm chủ đầu tư.

Dự án thực hiện trong giai đoạn 2026-2031, trong đó, năm 2026 tập trung các công việc chuẩn bị đầu tư; năm 2027 thực hiện thiết kế, dự toán, bồi thường, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu; từ năm 2028 đến 2030 thi công các hạng mục. Năm 2031 dự kiến vận hành, chạy thử, nghiệm thu, bàn giao công trình.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc. Ảnh: QUANG ANH

Sau khi sáp nhập, TPHCM có 4 khu xử lý rác tập trung. Trong đó, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc có quy mô khoảng 822ha, công suất xử lý khoảng 6.500 tấn/ngày đêm, đang đảm nhận khoảng 46,43% tổng khối lượng xử lý của 4 khu.

Tuy nhiên, khu liên hợp này đang quá tải. Trong khi đó, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố hiện khoảng 14.000 tấn/ngày đêm. Dự báo tổng lượng chất thải rắn của thành phố có thể tăng lên gần 58.000 tấn/ngày đêm vào năm 2030, 65.000 tấn/ngày đêm năm 2040 và 72.000 tấn/ngày đêm vào năm 2050.

Do đó, việc sớm đầu tư hoàn thiện hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc là cần thiết. Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến tạo thêm quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư các dự án xử lý rác.

Ngoài ra, những năm qua, hoạt động xử lý chất thải tại khu này gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đời sống người dân xung quanh. Dự án đặt mục tiêu triển khai đồng thời công tác di dời, hỗ trợ tái định cư, xây dựng hạ tầng và trồng cây xanh cách ly, góp phần cải thiện môi trường, ổn định đời sống người dân.

Dự án thực hiện trên diện tích khoảng 646,39ha, gồm khoảng 336ha đã giải phóng mặt bằng và khoảng 310,39ha dự kiến tiếp tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dự kiến có khoảng 822 trường hợp bị ảnh hưởng. Dự án sử dụng nguồn ngân sách thành phố.