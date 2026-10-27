Đề xuất đầu tư hai tuyến cao tốc miền núi phía Bắc rút ngắn khoảng cách với Thủ đô

Các tuyến đường được đề xuất đầu tư có quy mô 4 làn xe, dự kiến khởi công năm 2027 và cơ bản hoàn thành trong năm 2030, góp phần rút ngắn khoảng cách khu vực miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội.

Chính phủ vừa đề xuất đầu tư hai tuyến cao tốc, rút ngắn khoảng cách khu vực miền núi phía Bắc với Thủ đô. Ảnh minh hoạ

Theo đề xuất, cao tốc Bảo Hà – Tân Phong dài khoảng 119km, đi qua hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, được đầu tư quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80-100km/h. Sơ bộ tổng mức đầu tư gần 51.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương bố trí gần 49.000 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Lai Châu hơn 2.000 tỷ đồng.

Dự án dự kiến triển khai giải phóng mặt bằng và khởi công trong năm 2027, cơ bản hoàn thành trong năm 2030, đưa vào khai thác trong năm 2031.

Để bảo đảm tiến độ, hiệu quả đầu tư, Chính phủ đề xuất 6 nhóm cơ chế, chính sách đặc biệt liên quan đến thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chỉ định thầu, điều chỉnh quy hoạch, bố trí bãi đổ chất thải rắn xây dựng và bổ sung ngân sách Trung ương khi tổng mức đầu tư tăng.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối khu vực phía Nam tỉnh Lào Cai, trung tâm hành chính tỉnh Lai Châu với Hà Nội và các địa phương trong vùng; đáp ứng nhu cầu vận tải, từng bước hoàn thiện mạng lưới cao tốc khu vực trung du và miền núi phía Bắc, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó, dự án cao tốc Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên, đoạn qua tỉnh Sơn La, được đề xuất đầu tư với chiều dài gần 180km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 63.000 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Trung ương.

Theo kế hoạch, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khởi công triển khai trong năm 2027, cơ bản hoàn thành trong năm 2030, đưa vào khai thác từ năm 2031.

Tương tự dự án Bảo Hà – Tân Phong, Chính phủ đề xuất áp dụng 6 nhóm cơ chế, chính sách đặc biệt, trong đó có các nội dung về quyết định chủ trương đầu tư, giải phóng mặt bằng, chỉ định thầu, điều chỉnh quy hoạch và bố trí bãi đổ chất thải xây dựng. Riêng dự án này có đề xuất cơ chế giữ lại 100% số thu tiền sử dụng đất.

Theo báo cáo trình Quốc hội, tuyến cao tốc sẽ tăng cường kết nối Sơn La với Hà Nội và các địa phương trong vùng, thúc đẩy liên kết quốc tế, phát huy hiệu quả các dự án hạ tầng đang triển khai, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực.