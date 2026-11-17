Đoàn công tác khảo sát thực địa khu vực dự kiến đầu tư dự án “Tổ hợp Nuôi trồng thủy sản - Điện mặt trời tập trung” tại ấp Cây Gòn, xã Vĩnh Gia.

Ngày 17/11, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang Lê Thanh Hải dẫn đầu đoàn công tác khảo sát, làm việc với xã Vĩnh Gia về đề xuất đầu tư dự án do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện Sạch đề xuất.

Theo phương án, dự án có quy mô 300 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 3.230 tỷ đồng, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung xây dựng khu nuôi cá giống quy mô công nghiệp, hệ thống ao nuôi, hồ xử lý nước thải, hồ nuôi cá và các công trình phụ trợ. Giai đoạn này dự kiến kết hợp hệ thống điện mặt trời công suất 46,8 MW AC và hệ thống lưu trữ năng lượng BESS.

Giai đoạn 2, nhà đầu tư dự kiến hình thành hồ nước ngọt phục vụ nuôi cá lồng trong môi trường tự nhiên, nghiên cứu lắp đặt điện mặt trời nổi trên mặt hồ, đồng thời phát triển khu du lịch sinh thái, dã ngoại gắn với giáo dục trải nghiệm.

Tổng công suất điện đề xuất khoảng 176,4 MW AC, tương đương 201,8 MWp DC; hệ thống lưu trữ năng lượng có dung lượng khoảng 40 MWh.

Đoàn công tác xem bản đồ quy hoạch, trao đổi các phương án kỹ thuật liên quan đến dự án.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Công Thương và xã Vĩnh Gia đề nghị đánh giá toàn diện tác động của dự án trước khi xem xét triển khai, nhất là đối với môi trường, nguồn nước, hệ thống thủy lợi, sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Các nội dung cần làm rõ gồm khả năng tiêu thoát nước, nguy cơ ngập úng, ảnh hưởng đến hệ thống kênh mương hiện hữu; khả năng đáp ứng của hạ tầng giao thông, tải trọng cầu, đường và phương án vận chuyển vật tư, thiết bị trong quá trình thi công, vận hành dự án.