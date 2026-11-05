Đề xuất đầu tư dự án Công viên văn hóa vườn Nhật Nguyệt

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi kết luận tại cuộc họp. Ảnh: QUỐC TUẤN

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, dự án Công viên văn hóa vườn Nhật Nguyệt xây dựng tại khu đất trên đường Như Nguyệt, phường Hải Châu (tiếp giáp với Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 và đường dẫn cầu Thuận Phước).

Quy mô khu đất dự kiến khoảng 21.900m², phạm vi đầu tư gồm khu điểm nhấn văn hóa, quảng trường, miếu thờ, mái nghỉ, sân vườn, cây xanh, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật. Tổng kinh phí đầu tư dự kiến của dự án khoảng 168,7 tỷ đồng.

Việc hình thành Công viên văn hóa vườn Nhật Nguyệt nhằm bổ sung không gian văn hóa công cộng, góp phần gìn giữ và giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa của khu vực cửa Hàn; đồng thời hoàn thiện cảnh quan đô thị tại khu vực đường Như Nguyệt và Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2.

Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện báo cáo khái quát dự án Công viên văn hóa vườn Nhật Nguyệt. Ảnh: QUỐC TUẤN

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất dự án theo đúng quy định; có văn bản lấy ý kiến Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố trước ngày 8/11/2026; tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, gửi Sở Tài chính trước ngày 15/11/2026 để tham mưu UBND thành phố.

Giao Sở Xây dựng rà soát sự phù hợp với các cấp độ quy hoạch tại khu đất đề xuất đầu tư dự án Công viên văn hoá vườn Nhật Nguyệt, khẩn trương hoàn thành gửi Sở Tài chính tổng hợp; Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì rà soát hiện trạng, ranh giới khu đất đề xuất thực hiện dự án, kế hoạch tổ chức đấu giá tại khu vực (nếu có).

Đồng thời, giao Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình triển khai dự án Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia dùng chung và Trung tâm Nghiên cứu công nghệ kiểm thử và đóng gói tiên tiến cho chip bán dẫn, Khu công viên công cộng - khu triển lãm ngoài trời kết hợp khu xử lý nước thải phục vụ cho sản xuất, đóng gói vi mạch bán dẫn; có ý kiến về việc chồng lấn ranh giới giữa các dự án nêu trên với khu đất đề xuất thực hiện dự án Công viên văn hóa vườn Nhật Nguyệt trước ngày 15/11/2026 để lãnh đạo UBND thành phố xem xét, quyết định.