Đề xuất đầu tư cao tốc Đức Hòa - Mỹ An theo phương án cầu cạn

Phạm vi đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Đức Hoà - Mỹ An.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa trình Bộ Xây dựng xem xét thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Đức Hòa - Mỹ An. Trong hai phương án được đưa ra, đơn vị kiến nghị ưu tiên xây dựng cầu cạn trên toàn tuyến, với tổng mức đầu tư sơ bộ 48.120 tỷ đồng.

Dự án có chiều dài khoảng 63,6 km, điểm đầu kết nối với đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh tại khoảng Km17+900, thuộc xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh; điểm cuối kết nối với cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 tại khoảng Km0+570, thuộc xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp. Tuyến đi qua Tây Ninh dài 60,45 km và Đồng Tháp dài 3,15 km.

Theo đề xuất, giai đoạn 1 sẽ xây dựng cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75 m, vận tốc thiết kế 120 km/h. Quy mô này được đánh giá có thể đáp ứng nhu cầu khai thác đến năm 2044. Giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến sẽ được mở rộng lên 6 làn xe, nền đường rộng 32,25 m, giữ nguyên vận tốc thiết kế.

Đơn vị tư vấn đề xuất hai phương án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Phương án 1 xây dựng tuyến bằng nền đắp thông thường kết hợp cầu vượt sông, kênh và đường hiện hữu, có tổng mức đầu tư sơ bộ 40.372 tỷ đồng. Phương án 2 sử dụng cầu cạn trên toàn tuyến, trừ phạm vi các nút giao, với tổng mức đầu tư 48.120 tỷ đồng.

Dù chi phí cao hơn, phương án cầu cạn được kiến nghị ưu tiên do có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm chia cắt khu dân cư, hạn chế ảnh hưởng đến hệ thống thủy lợi và giảm nhu cầu giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, phương án này cần khoảng 1,35 triệu m³ cát đắp, thấp hơn 9,82 triệu m³ so với nhu cầu khoảng 11,17 triệu m³ của phương án nền đắp thông thường. Đây là yếu tố đáng cân nhắc trong bối cảnh nguồn cung cát san lấp tại Đồng bằng sông Cửu Long còn nhiều khó khăn.

Với phương án cầu cạn, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận dự kiến khởi công vào quý IV/2027, hoàn thành và đưa công trình vào khai thác năm 2030.

Dự án là một bộ phận của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây (CT.02), hướng tới tăng cường kết nối giữa Đông Nam Bộ, Tây Nguyên với Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời giảm áp lực cho Quốc lộ N2 và các tuyến đường hiện hữu.