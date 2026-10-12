Đề xuất đầu tư cao tốc Bảo Hà - Lai Châu gần 51.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Lai Châu vừa trình Hội đồng thẩm định Nhà nước về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong.

Dự án thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia và thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Tuyến đường dự kiến dài khoảng 119 km, với điểm đầu tại vị trí giao với cao tốc Hà Nội - Lào Cai, thuộc xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, điểm cuối tại vị trí giao với đại lộ Lê Lợi, thuộc phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.

Đoạn qua địa bàn tỉnh Lào Cai khoảng 49,5 km và đoạn qua tỉnh Lai Châu khoảng 69,5 km, được đề xuất đầu tư theo quy mô 4 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 80 - 100 km/h. Các đoạn có tốc độ thiết kế 100 km/h có bề rộng nền đường dự kiến 24,75 m, còn đoạn thiết kế tốc độ 80 km/h có bề rộng nền đường khoảng 22 m.

Do đi qua địa hình miền núi phức tạp, dự án dự kiến có 59 cầu với tổng chiều dài khoảng 26 km và 6 hầm dài tổng cộng 11 km. Tổng chiều dài các công trình cầu, hầm khoảng 37 km, chiếm 31% chiều dài toàn tuyến.

Tỉnh Lai Châu đề xuất xây cao tốc Bảo Hà- Lai Châu gần 51.000 tỷ đồng

Dự án còn dự kiến bố trí 7 nút giao liên thông, 2 trạm dừng nghỉ, trung tâm quản lý, điều hành giao thông, hệ thống thu phí điện tử không dừng và kiểm soát tải trọng xe.

Do công trình đi qua nhiều khu vực có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, phải xây dựng nhiều công trình cầu, hầm, trong khi điều kiện tiếp cận mặt bằng, tập kết máy móc, thiết bị và vật liệu phục vụ thi công gặp nhiều khó khăn nên thời gian xây dựng dự kiến kéo dài khoảng 4 năm.

Theo kế hoạch, Quốc hội dự kiến quyết định chủ trương đầu tư trong tháng 11/2026, dự án được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý 2/2027, triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thiết kế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu để khởi công xây dựng trong quý 4/2027; phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2031.

Tờ trình đề xuất chia dự án thành 4 dự án thành phần, gồm hai dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Lào Cai và Lai Châu; hai dự án xây dựng tuyến đường qua hai địa phương. Lai Châu kiến nghị Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản dự án xây dựng qua tỉnh Lào Cai, còn tỉnh Lai Châu phụ trách xây dựng dự án trên địa phương mình.

Kinh phí xây dựng tuyến đường khoảng 44.617 tỷ đồng dự kiến sử dụng ngân sách Trung ương. Riêng công tác giải phóng mặt bằng, ngân sách địa phương tham gia 2.004 tỷ đồng trong số tổng kinh phí khoảng 6.373 tỷ đồng, ngân sách Trung ương bố trí phần còn lại.

Theo tỉnh Lai Châu, khi hoàn thành, tuyến cao tốc được dự báo rút ngắn thời gian di chuyển từ Lai Châu đến Hà Nội từ khoảng 6 giờ 30 phút xuống còn 4 giờ 30 phút, cải thiện khả năng kết nối vùng Tây Bắc với mạng lưới đường bộ cao tốc, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại khu vực biên giới.