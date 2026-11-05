Đề xuất đầu tư 63 nghìn tỷ đồng phòng, chống ma túy và tội phạm trong 10 năm

Giai đoạn 2026 - 2030 đề xuất bổ sung 22.851 tỷ đồng

Sáng 5/11, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035.

Theo Chính phủ, việc xây dựng Chương trình xuất phát từ tình hình tội phạm và ma túy trong nước và thế giới diễn biến hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, chưa có tiền lệ và nhiều nguy cơ, thách thức phi truyền thống, tác động đến công tác phòng, chống tội phạm và ma túy.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035.

Chương trình được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 2026-2030 có tổng vốn 45.301 tỷ đồng, trong đó 22.450 tỷ đồng đã được phê duyệt tại Nghị quyết 163 và đề nghị bổ sung 22.851 tỷ đồng cho công tác phòng, chống tội phạm.

Giai đoạn 2031-2035 có tổng vốn 18.151 tỷ đồng. Kết thúc giai đoạn 1, căn cứ kết quả thực hiện, Chính phủ báo cáo Quốc hội nguồn lực kinh phí để thực hiện giai đoạn 2 theo quy định.

Về mục tiêu, Chương trình hướng tới phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng, chống ma túy và tội phạm; lấy người dân làm trung tâm, địa bàn cấp xã là nền tảng, ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư trang thiết bị và thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác.

Chương trình xác định lấy phòng ngừa là chính, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở nhằm kéo giảm bền vững tội phạm, giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, báo cáo đưa ra 6 nhóm giải pháp gồm: xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; tập trung nguồn lực và có cơ chế huy động, bố trí, phân bổ nguồn lực; tổ chức hiệu quả bộ máy; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền phòng, chống tội phạm; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đề nghị rà soát, tránh trùng lặp nhiệm vụ và kinh phí

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị cơ quan chủ trì xây dựng Chương trình tiếp tục rà soát, đối chiếu các nhiệm vụ có nội dung tương đồng, giao thoa với các chương trình mục tiêu quốc gia khác; làm rõ phạm vi, đối tượng, địa bàn, sản phẩm đầu ra và nguồn kinh phí thực hiện.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu.

Theo cơ quan thẩm tra, cần nghiên cứu phương án lồng ghép phù hợp đối với các nội dung có thể tích hợp, bảo đảm không trùng lặp về nhiệm vụ và kinh phí, phát huy hiệu quả nguồn lực.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu trong dự thảo Nghị quyết đã bám sát chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu cấp bách, khách quan của công tác phòng, chống ma túy và tội phạm trong tình hình mới. Tuy nhiên, cần tiếp tục rà soát, bảo đảm sự thống nhất, gắn kết giữa chỉ tiêu với nhiệm vụ, hoạt động và nguồn lực thực hiện; các chỉ tiêu giữa hai giai đoạn cần có sự kế thừa và nâng dần yêu cầu.

Cơ quan thẩm tra cũng chỉ ra một số nhiệm vụ tương đồng đang được bố trí ở nhiều dự án khác nhau; phương thức phân bổ vốn ở một số dự án còn mang tính bình quân, chưa gắn kết với mức độ phức tạp, quy mô nhiệm vụ và kết quả đầu ra. Một số số liệu kinh phí dự toán chưa thật chính xác, cần tiếp tục rà soát, chỉnh lý.

Về kinh phí và nguyên tắc phân bổ vốn, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng các cơ quan của Quốc hội đề nghị làm rõ căn cứ xác định kinh phí từng dự án, tiểu dự án; trách nhiệm bố trí vốn ngân sách địa phương và cơ chế huy động các nguồn lực hợp pháp khác. Đồng thời, thuyết minh căn cứ xác định nhu cầu, mức kinh phí dự kiến giai đoạn 2031-2035 và quan tâm ưu tiên hỗ trợ địa bàn biên giới.

Đối với cơ chế, chính sách đặc thù và xử lý chuyển tiếp, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ những nội dung cần báo cáo Quốc hội quyết định và những nội dung Chính phủ có thể báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong thời gian Quốc hội không họp.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng đề nghị làm rõ mốc thời gian áp dụng, phạm vi nhiệm vụ, dự án được tiếp tục thực hiện theo cơ chế cũ, thẩm quyền xử lý kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2027 và trách nhiệm bàn giao, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị, dữ liệu, phần mềm cùng các kết quả đã hình thành từ Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.