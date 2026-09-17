Đề xuất đầu tư 17.150 tỷ đồng nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng, Quảng Ninh

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

Ban quản lý Dự án Hàng hải và Đường thủy vừa có Tờ trình số 1657/TTr-BHHĐT đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng các tuyến luồng khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh. Dự án thuộc nhóm A, do Ban quản lý Dự án Hàng hải và Đường thủy làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến 17.150 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Theo tờ trình, dự án gồm 3 dự án thành phần: cải tạo, nâng cấp đoạn luồng kênh Hà Nam - Bạch Đằng 2.340 tỷ đồng; đoạn luồng Lạch Huyện 11.190 tỷ đồng; và luồng sông Chanh 3.620 tỷ đồng.

Trong đó, đoạn luồng Lạch Huyện có vốn đầu tư lớn nhất, với phạm vi từ phao số “0” luồng hàng hải Hải Phòng đến hết vùng quay trở tàu trước Bến số 1, số 2 thuộc khu bến Lạch Huyện. Đoạn luồng này được đề xuất mở rộng lên 310 m, gồm phần rộng 250 m phía trái có cao độ đáy -15,5 mHĐ và phần rộng 60 m phía phải có cao độ đáy -9,5 mHĐ.

Quy mô này cho phép hành thủy hai làn đối với tàu đến 55.000 DWT và một làn đối với tàu trên 55.000 DWT đến 200.000 DWT giảm tải. Dự án cũng bao gồm cải tạo các vùng quay trở tàu trước Bến số 1, số 2 và Bến số 5, số 6, cùng xây dựng đê bao bãi chứa chất nạo vét phía sau khu bến Lạch Huyện.

Đoạn luồng kênh Hà Nam - Bạch Đằng được đề xuất có bề rộng 150 m, cao độ đáy -9,5 mHĐ, từ khu vực thượng lưu vùng quay trở tàu trước Bến số 1, số 2 qua kênh Hà Nam và luồng Bạch Đằng đến vùng quay trở tàu trước Bến cảng Đình Vũ. Luồng đáp ứng khai thác tàu đến 20.000 DWT đầy tải hoặc đến 55.000 DWT giảm tải.

Luồng sông Chanh có phạm vi từ điểm đầu giao với đoạn luồng kênh Hà Nam đến hết Bến cảng Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong. Luồng được đề xuất rộng 100 m, cao độ đáy -9,5 mHĐ, cho phép hành thủy một làn đối với tàu đến 20.000 DWT đầy tải hoặc đến 55.000 DWT giảm tải. Chất nạo vét dự kiến được chứa tại các bãi chứa hoặc nhận chìm ở biển theo chấp thuận của cấp có thẩm quyền.

Về tiến độ, công tác chuẩn bị đầu tư dự kiến thực hiện trong năm 2026. Hai dự án thành phần tại kênh Hà Nam - Bạch Đằng và Lạch Huyện dự kiến khởi công năm 2027; luồng sông Chanh khởi công năm 2029. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành năm 2030.

Sơ bộ kế hoạch bố trí vốn năm 2026 khoảng 29,93 tỷ đồng để chuẩn bị đầu tư; năm 2027 và 2028, mỗi năm dự kiến bố trí 5.145 tỷ đồng; năm 2029 khoảng 3.430 tỷ đồng và năm 2030 khoảng 3.400,07 tỷ đồng.