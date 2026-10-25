Đề xuất đầu tư 110 tỉ đồng xử lý 71 đoạn cong nguy hiểm trên Quốc lộ 49

Thời điểm chưa phân luồng, tuyến Quốc lộ 49 đi miền núi A Lưới "dày đặc" xe tải hạng nặng vào ban ngày. Ảnh: V.T

Thông tin từ Sở Xây dựng TP. Huế cho biết, cơ quan này vừa đề xuất UBND thành phố bố trí khoảng 110 tỉ đồng để xử lý các đoạn đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn trên tuyến Quốc lộ 49. Đây là tuyến đường huyết mạch nối trung tâm thành phố với các địa phương miền núi A Lưới và kết nối đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Qua rà soát của cơ quan chuyên môn, trên tuyến Quốc lộ 49, đoạn từ Km25+100 đến Km77+700, hiện có 71 điểm cong, cua nguy hiểm. Sở Xây dựng dự kiến sẽ chia thành 12 đoạn thi công, thực hiện cuốn chiếu theo thứ tự ưu tiên dựa trên mức độ xuống cấp và nguy hiểm.

Năm 2027, dự án cần bố trí khoảng 38,5 tỉ đồng để xử lý 20 điểm cong nguy hiểm nhất tại các đoạn từ Km48+600 đến Km51+400, từ Km74+000 đến Km77+000. Các điểm cong, cua nguy hiểm còn lại sẽ tiếp tục triển khai xử lý trong giai đoạn 2028 - 2030.

Trong thời gian chờ cân đối nguồn vốn để thực hiện dự án, Sở Xây dựng TP. Huế yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì hằng năm để khắc phục những nguy cơ mất an toàn tại các vị trí xung yếu trên tuyến Quốc lộ 49.

Quốc lộ 49 có nhiều đèo quanh co, độ dốc lớn và nhiều điểm cua nhỏ hẹp khuất tầm nhìn gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: V.T

Các giải pháp trước mắt gồm: xử lý điểm sạt trượt; bổ sung cọc tiêu; lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm và biển hạn chế tốc độ 40km/giờ đối với xe sơ mi rơ moóc tại các đoạn đèo dốc, khuất tầm nhìn; sơn kẻ gờ giảm tốc trên mặt đường; phát quang cây cối, bụi rậm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện…

Quốc lộ 49 đi miền núi A Lưới có nhiều đèo quanh co, độ dốc lớn như đèo A Co, Tà Lương, Kim Quy, cùng với mặt đường nhiều đoạn hẹp và gần 100 điểm cua gắt. Vào mùa mưa bão, tuyến đường thường xảy ra sạt lở đất đá, sương mù dày đặc, làm giảm tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Ngoài ra, thời gian qua, Quốc lộ 49 cũng là tuyến lưu thông của các xe tải hạng nặng chở than từ Lào về, khiến mặt đường ở một số đoạn bị hư hại, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. UBND TP. Huế đã có quyết định phân luồng giao thông, chỉ cho phép xe đầu kéo lưu thông trên tuyến vào ban đêm.