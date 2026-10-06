Đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang gấp 7 lần đất ở trong hạn mức

Bộ Tài chính mới đây đã trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân (dự án Luật).

Đáng chú ý, dự án Luật đề xuất bổ sung mức thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Theo đó, các loại đất này sẽ chịu thuế suất 0,2%, đồng thời không áp dụng hạn mức.

Dự án luật dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10 tới.

Một dự án công viên bỏ hoang nhiều năm tại Hà Nội. Ảnh: Q.M

Theo luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực từ năm 2010, đối với đất ở, luật áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần: 0,03% đối với diện tích trong hạn mức; 0,07% đối với phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức và 0,15% đối với phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức.

Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thuế suất là 0,03%. Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định chịu thuế suất 0,15%, còn đất lấn, chiếm chịu thuế suất 0,2%.

Nếu so với mức thấp nhất là 0,03% đang áp dụng hiện nay với nhiều loại đất như đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh, thì mức thuế dự kiến 0,2% với đất bỏ hoang sẽ tăng cao gấp 7 lần.

Theo Bộ Tài chính, chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành đã có quy định về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai. Song, luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa có quy định về mức thuế suất đối với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng, đất chậm đưa vào sử dụng.

Quy định này cũng thể chế hóa Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 khắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phí, đất bỏ hoang.

Cũng theo Bộ Tài chính, mặc dù số thu tuyệt đối tăng qua các năm, mức đóng góp của thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý vẫn rất hạn chế.

Bộ Tài chính đánh giá, tốc độ tăng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thấp hơn tốc độ tăng chung của các khoản thu ngân sách Nhà nước, khiến vai trò của sắc thuế này trong cơ cấu thu ngân sách hầu như không thay đổi đáng kể.