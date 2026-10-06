Đề xuất đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng

Theo dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế TNCN, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo hướng đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức.

Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành quy định thuế suất đối với đất ở áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, gồm 0,03% đối với diện tích đất trong hạn mức, 0,07% đối với diện tích đất từ trên 1 đến 3 lần hạn mức và 0,15% đối với diện tích đất trên 3 lần hạn mức.

(Ảnh minh họa)

Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thuế suất là 0,03%; đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định là 0,15%; đất lấn, chiếm là 0,2%.

Biểu thuế suất lũy tiến phản ánh mức độ điều tiết đối với việc sử dụng đất ngoài hạn mức theo đúng chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, góp phần khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Tuy nhiên, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa có quy định về mức thuế suất đối với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng, đất chậm đưa vào sử dụng.

Để tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW về “nghiên cứu xây dựng chính sách tài chính, thuế với lộ trình phù hợp để sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tập trung khắc phục tình trạng bỏ hoang đất, chậm đưa đất vào sử dụng... chính sách thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng”, Chính phủ đề xuất bổ sung khoản 8 vào Điều 7 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Theo đó, “Đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai”.

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Tài chính chiều 6/10, ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách thuế, phí và lệ phí cho biết chủ trương về việc có chính sách thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, đất trống không được sử dụng đã được đặt ra tại Nghị quyết số 21 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, Bộ Tài chính đang xây dựng, trình Chính phủ dự án sửa đổi Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, trong đó có nội dung liên quan đến việc áp dụng mức thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng.

Theo dự thảo Luật Bộ Tài chính trình Chính phủ, đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng, mức thuế suất được đề xuất là 0,2%, tương đương với mức thuế đối với đất lấn, chiếm. “Chúng tôi xác định trình Chính phủ mức cao”, ông Trương Bá Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, một trong những vấn đề được thảo luận kỹ, thảo luận nhiều trong quá trình xây dựng chính sách là căn cứ xác định thế nào là đất bỏ hoang, đất trống, không được sử dụng.

Tại thông báo mới đây, lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định thế nào là đất bỏ hoang, đồng thời xây dựng các tiêu chí, căn cứ để xác định, làm cơ sở áp dụng chính sách thuế.

Ông Tuấn cho hay, trong dự thảo Luật đang được trình Chính phủ, Quốc hội, tiêu chí xác định đất bỏ hoang, đất trống, không sử dụng sẽ được xác định trên cơ sở thực tế. Khi có hướng dẫn thực hiện, sẽ có bộ tiêu chí và căn cứ để xác định đất bỏ hoang, không được sử dụng, làm cơ sở áp dụng chính sách thuế.