Bộ Tài chính đề xuất danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Bộ Tài chính cho biết, việc xây dựng Thông tư quy định danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập nhằm quy định cụ thể về việc áp dụng Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan khu vực quản lý cửa khẩu nhập, kịp thời thống nhất các nội dung trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030; đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy, mô hình quản lý hải quan trong giai đoạn mới; đồng thời đơn giản hoá, đảm bảo tính minh bạch trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, xuất nhập cảnh phương tiện vận tải và đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung và tương thích với các điều ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực hải quan.

Cụ thể, dự thảo Thông tư đề xuất quy định về: Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (Danh mục); hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục là hàng hóa đưa từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam theo khoản 2 Điều 28 Luật Thương mại.

Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập được quy định cụ thể tại Phụ lục của dự thảo bao gồm 12 nhóm hàng hóa gồm: Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm; rượu; bia sản xuất từ malt; xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi; máy bay, du thuyền; xăng các loại; điều hoà nhiệt độ công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU trừ loại theo thiết kế của nhà sản xuất chỉ để lắp trên phương tiện vận tải bao gồm ô tô, toa xe lửa, máy bay, trực thăng, tàu, thuyền; bộ bài; giấy vàng mã; vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương; hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh do Chính phủ ban hành; hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ Tài chính cho biết, đối với mặt hàng điều hoà nhiệt độ, căn cứ kết quả rà soát quy định tại Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025 cho thấy mặt hàng "Điều hoà nhiệt độ công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU theo thiết kế của nhà sản xuất chỉ để lắp trên phương tiện vận tải bao gồm ô tô, toa xe lửa, máy bay, trực thăng, tàu, thuyền" không thuộc nhóm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Do vậy, cần loại trừ nhóm hàng hóa là điều hòa nhiệt độ không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ra khỏi danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Theo đó, dòng hàng này được quy định như sau: "Điều hoà nhiệt độ công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU trừ loại theo thiết kế của nhà sản xuất chỉ để lắp trên phương tiện vận tải bao gồm ô tô, toa xe lửa, máy bay, trực thăng, tàu, thuyền.".

Theo dự thảo, hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục nêu trên, người khai hải quan được lựa chọn làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập quy định tại Điều 4 Thông tư này hoặc tại các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu nhập trong các trường hợp sau:

Thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình được làm thủ tục hải quan tại hải quan nơi có nhà máy, công trình hoặc kho của nhà máy, công trình.

Hàng hóa nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất tiêu dùng trong nước, sản xuất xuất khẩu và chế xuất được làm thủ tục hải quan tại hải quan nơi có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất; hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất thuộc Chi cục Hải quan khu vực nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.

Hàng hóa đưa từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, kho ngoại quan được làm thủ tục hải quan tại hải quan quản lý khu phi thuế quan, kho ngoại quan.

Hàng hóa nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế được làm thủ tục hải quan tại hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Hải quan.

Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu cứu trợ khẩn cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Hải quan được làm thủ tục hải quan tại hải quan nơi xảy ra thiên tai, dịch bệnh hoặc có yêu cầu cứu trợ khẩn cấp.

Hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ an ninh quốc phòng theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật Hải quan được làm thủ tục hải quan tại hải quan theo đề nghị của người khai hải quan.

Xăng các loại nhập khẩu từ nước ngoài hoặc từ kho ngoại quan nhập khẩu vào nội địa được làm thủ tục hải quan tại hải quan nơi thương nhân có kho xăng dầu đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

Hàng hóa nhập khẩu đóng chung container đưa về địa điểm thu gom hàng lẻ được làm thủ tục hải quan tại hải quan quản lý địa điểm thu gom hàng lẻ.

Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh được làm thủ tục hải quan tại các địa điểm theo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Hàng hóa làm thủ tục nhập khẩu tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, cảng cạn Long Biên, thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Cửa khẩu nhập

Điều 4 của dự thảo nêu rõ quy định về cửa khẩu nhập. Cụ thể, cửa khẩu nhập để xác định đơn vị hải quan quản lý và làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc Danh mục nêu trên bao gồm:

Đối với các phương thức vận tải đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa, cửa khẩu nhập được quy định tại điểm a, b, c khoản 6 Điều 3 Nghị định số …/2026/NĐ-CP ngày …./…./2026 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Đối với hàng hóa nhập khẩu trên vận đơn hoặc hợp đồng vận chuyển có ghi cảng đích là ICD Phước Long - Thành phố Hồ Chí Minh thì cửa khẩu nhập là ICD Phước Long - Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính./.