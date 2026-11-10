Đề xuất cưỡng chế tiền ký quỹ để trả lương cho công nhân khi doanh nghiệp bỏ trốn

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quochoi.vn.

Ngày 09/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

CẦN LUẬT HÓA CƠ CHẾ ĐỂ THỰC HIỆN HẬU KIỂM

Đóng góp ý kiến đối với quy định cho thuê lại lao động khi sửa đổi Bộ luật Lao động, đại biểu Lâm Văn Đoan, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đánh giá đây là hoạt động có tính chất phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động cho thuê lại.

Đại biểu nhận định việc dự thảo Luật chuyển công cụ quản lý từ "cấp phép" sang "thông báo hoạt động", kèm ký quỹ 2 tỷ đồng và chuyển sang cơ chế hậu kiểm là xu hướng của nhiều nước, nhưng dự thảo hiện chưa kèm theo các cơ chế kiểm soát rủi ro, bảo vệ người lao động.

Đặc biệt, dự thảo chưa luật hóa trách nhiệm của bên thuê lại lao động khi doanh nghiệp cho thuê lại mất khả năng thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hay bảo hiểm thất nghiệp.

Đại biểu Lâm Văn Đoan, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng phát biểu. Ảnh: Quochoi.vn.

Từ đó, đại biểu Lâm Văn Đoan kiến nghị luật hóa ngay trong Bộ luật Lao động quy định xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp cho thuê lại, người lao động cho thuê lại, với thời điểm áp dụng ngay khi luật có hiệu lực, tránh tạo ra khoảng trống pháp lý hay làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước.

Về ký quỹ, đề nghị quy định mang tính nguyên tắc để xác định mức ký quỹ, nghĩa vụ duy trì, điều chỉnh mức tiền ký quỹ trong quá trình hoạt động phù hợp với quy mô doanh nghiệp và mức độ rủi ro trong bảo vệ người lao động cho thuê lại. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế bảo đảm nghĩa vụ chi trả khi tiền ký quỹ không đủ giải quyết hậu quả.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế đồng tình với định hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm khi sửa đổi Bộ luật Lao động.

Tuy nhiên, đại biểu nhấn mạnh đối với hoạt động cho thuê lại lao động, nếu bỏ giấy phép mà không thiết kế cơ chế quản lý thay cho luật sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý, trong đó người lao động và người tìm việc là những người chịu rủi ro trực tiếp. Các quy định xác lập nghĩa vụ, điều kiện hậu kiểm bắt buộc và trách nhiệm liên đới ảnh hưởng trực tiếp đến quyền công dân phải do luật định.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế. Ảnh: Quochoi.vn.

Đại biểu phân tích thực tế thời gian qua, khi thực hiện bỏ giấy phép tiền kiểm, số doanh nghiệp cho thuê lại lao động đã tăng lên, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp bỏ trốn.

Số tiền ký quỹ tại ngân hàng thương mại là tài sản bị phong tỏa. Nếu doanh nghiệp bỏ trốn, nợ lương, bảo hiểm xã hội của công nhân mà luật không trao thẩm quyền giải quyết, giải tỏa tài khoản khẩn cấp cho cơ quan nhà nước tại địa phương, ngân hàng sẽ từ chối trích tiền chi trả vì vướng Luật Các tổ chức tín dụng, khiến tiền ký quỹ bị đóng băng và công nhân vẫn mất tiền lương và chế độ bảo hiểm.

Đại biểu kiến nghị rà soát Điều 52, 53, 54 Bộ luật Lao động để luật hóa 3 cơ chế hậu kiểm:

Thứ nhất, quy định hợp đồng cho thuê lại lao động mặc nhiên vô hiệu và xác lập quan hệ lao động trực tiếp với bên thuê lại nếu bên cho thuê vi phạm nghĩa vụ thông báo hoặc ký quỹ.

Thứ hai, giao thẩm quyền cho cơ quan quản lý lao động cấp tỉnh ban hành quyết định cưỡng chế giải tỏa khẩn cấp tiền ký quỹ ngân hàng và chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội cho công nhân khi doanh nghiệp cho thuê bỏ trốn.

Thứ ba, quy định trách nhiệm liên đới thanh toán của bên thuê lại lao động.

ĐỀ XUẤT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ LÀM NGUYÊN LƯƠNG NGÀY 27/7

Về sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tán thành việc dự thảo luật bổ sung “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24/11), người lao động nghỉ, hưởng nguyên lương. Đồng thời, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) là ngày nghỉ hưởng nguyên lương, với các lý do cụ thể.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quochoi.vn.

Theo đại biểu, hiện nay đất nước ta đã có nhiều đổi mới, kinh tế - xã hội phát triển. Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là quan tâm đến người có công.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội nhận định vào dịp 27/7 hàng năm, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống được tổ chức chủ động, chu đáo. Các tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến địa phương đều triển khai nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh; tu sửa, thắp hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Bên cạnh đó, qua tiếp xúc cử tri tại cơ sở với gia đình người có công, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến và nhân dân, đại biểu đã ghi nhận nhiều nguyện vọng đề nghị Quốc hội bổ sung ngày 27/7 là ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương.

Đại biểu Lưu Thị Thúy Hằng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cho rằng việc quy định ngày nghỉ hưởng nguyên lương có tác động đến tổ chức sản xuất, kinh doanh, chi phí của doanh nghiệp và thu nhập của người lao động ở các ngành có chế độ làm việc đặc thù. Đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo và Chính phủ tiếp tục làm rõ phương án tổ chức thực hiện, nhất là cách xác định lịch nghỉ hằng năm, việc bố trí làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu, cơ chế nghỉ bù (nếu có) và đảm bảo quyền lợi người lao động khi phải làm việc vào ngày nghỉ. Quy định cần làm rõ để người lao động và người sử dụng lao động có thể chủ động kế hoạch, đồng thời tránh phát sinh cách hiểu hoặc áp dụng không thống nhất.