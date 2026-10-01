Đề xuất công ty đại chúng phải công bố thông tin ESG

Công bố ESG cùng báo cáo thường niên

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (bản dự thảo ngày 25/9), dự kiến thay thế Thông tư 96/2020/TT-BTC. Dự thảo cập nhật các quy định của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP.

Dự thảo đề xuất công ty đại chúng công bố thông tin ESG cùng báo cáo thường niên. (Ảnh minh họa tạo bằng AI).

Tại khoản 5 Điều 10, dự thảo đề xuất công ty đại chúng phải lập và công bố thông tin phát triển bền vững về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), cùng thời điểm công bố báo cáo thường niên.

Theo đó, doanh nghiệp phải công bố đầy đủ các chỉ tiêu trong trường hợp có thể tự xác định và đo lường. Việc công bố phải bảo đảm đầy đủ, trung thực, nhất quán và kịp thời. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung thông tin phát triển bền vững trong tài liệu báo cáo.

Dự thảo cũng nêu, thông tin ESG phải được lập theo mẫu tại Phụ lục V. Công ty đại chúng có thể lập báo cáo phát triển bền vững riêng hoặc đưa nội dung này vào báo cáo thường niên. Nếu lập báo cáo riêng, thông tin vẫn phải phù hợp với các nội dung quy định tại mẫu. Tuy nhiên, bản dự thảo đang lấy ý kiến công đính kèm Phụ lục V.

Chưa công bố đủ phải giải thích và nêu lộ trình

Theo điểm b khoản 5 Điều 10 của dự thảo, trường hợp chưa công bố một hoặc một số chỉ tiêu phát triển bền vững theo mẫu, công ty đại chúng phải trình bày lý do, nguyên nhân chưa thực hiện.

Đồng thời, doanh nghiệp phải nêu rõ kế hoạch, lộ trình triển khai công bố thông tin trong kỳ báo cáo tiếp theo, trừ trường hợp công ty đại chúng thuộc đối tượng phải báo cáo theo pháp luật chuyên ngành.

Theo đề xuất, việc chưa công bố đủ chỉ tiêu phải đi kèm thông tin giải thích và kế hoạch thực hiện. Đây là cơ sở để nhà đầu tư theo dõi những nội dung doanh nghiệp còn thiếu, đối chiếu kế hoạch với việc công bố trong kỳ tiếp theo.

Dự thảo còn quy định, nếu có sự khác biệt giữa yêu cầu công bố thông tin phát triển bền vững tại thông tư với pháp luật chuyên ngành mà công ty chịu sự điều chỉnh, quy định của pháp luật chuyên ngành được ưu tiên áp dụng...

Dự thảo thông tư được lấy ý kiến đến trước ngày 07/10/2026. Đơn vị nhận ý kiến góp ý: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (địa chỉ: 164 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội).