Ngày 18/11 tại Hà Nội, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương năm 2026 tổ chức họp đợt 1, xem xét hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng mới và đánh giá lại các sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

Hội đồng OCOP cấp Trung ương thống nhất thông qua 12/16 sản phẩm đề nghị công nhận mới đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Kết quả, đối với 16 sản phẩm đề nghị đánh giá, phân hạng mới, Hội đồng thống nhất thông qua 12 sản phẩm đạt OCOP 5 sao; 4 sản phẩm còn lại chưa được thông qua, cần tiếp tục giải trình, bổ sung hồ sơ và minh chứng theo yêu cầu. Đối với các sản phẩm đề nghị đánh giá lại, cả 20/20 sản phẩm đều được Hội đồng thống nhất thông qua.

Như vậy, có tổng cộng 32 sản phẩm được thống nhất đề nghị công nhận mới và công nhận lại. Trên cơ sở kết quả đánh giá, Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định công nhận theo quy định.

Đáng chú ý, TP.HCM có 6 sản phẩm được thông qua trong đợt đánh giá mới, thuộc nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ và thực phẩm. Đây là kết quả đáng ghi nhận khi địa phương lần đầu tham gia đánh giá, phân hạng OCOP cấp quốc gia với số lượng sản phẩm đăng ký tương đối lớn.

Ông Nguyễn Xuân Đại, Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Chủ tịch Hội đồng cho biết, sau 8 năm triển khai, lũy kế đến tháng 11/2026, cả nước có hơn 21.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, thuộc 10.657 chủ thể. Tuy nhiên, số sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia mới là 166, cho thấy dư địa nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm OCOP còn rất lớn.

Theo ông Đại, công tác đánh giá, phân hạng ngày càng đi sâu vào chất lượng với yêu cầu chặt chẽ hơn. Sản phẩm OCOP không chỉ hướng tới thị trường trong nước mà còn cần đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị, uy tín thương hiệu và hình ảnh hàng hóa Việt Nam.

Vì vậy, ông đề nghị các thành viên Hội đồng đánh giá khách quan, công tâm, căn cứ đúng Bộ tiêu chí; xem xét toàn diện chất lượng sản phẩm, điều kiện sản xuất, hồ sơ minh chứng và tâm huyết của chủ thể. Những nhận xét cụ thể của Hội đồng cũng là cơ sở để địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, củng cố liên kết sản xuất và mở rộng thị trường.

Đáng chú ý, theo quy định mới tại Quyết định 3081, quy trình đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP 5 sao được chú trọng cả khâu thẩm định và hậu kiểm. Việc duy trì chất lượng, an toàn thực phẩm và thực hiện các tiêu chuẩn đã cam kết tiếp tục là yêu cầu quan trọng đối với các chủ thể sau khi được công nhận.

Điều này cho thấy OCOP 5 sao không chỉ là danh hiệu ghi nhận chất lượng tại thời điểm đánh giá mà còn đặt ra trách nhiệm duy trì tiêu chuẩn trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh. Qua đó, chương trình từng bước chuyển từ mở rộng số lượng sang nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh và giá trị thương mại của sản phẩm.

Dự kiến, các sản phẩm được công nhận mới và công nhận lại sẽ được công bố, trao chứng nhận tại Festival OCOP Việt Nam 2026, tổ chức ngày 3/12 tại TP.HCM.