Đề xuất công khai sao kê tiền từ thiện ít nhất 7 ngày/lần

Theo dự thảo, phạm vi điều chỉnh được mở rộng sang toàn bộ hoạt động xã hội, từ thiện thay vì chỉ giới hạn ở thiên tai, dịch bệnh, sự cố và bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo như quy định hiện hành. Đáng chú ý, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung 5 hành vi bị nghiêm cấm, nổi bật là cấm sử dụng tài khoản phục vụ chi tiêu cá nhân hoặc tài khoản hoạt động thường xuyên của tổ chức để tiếp nhận tiền quyên góp; cấm thu phí, hoa hồng trên số tiền vận động; cấm mạo danh cơ quan, tổ chức khác hoặc huy động đóng góp thay cho nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước.

Trong suốt quá trình tiếp nhận và phân phối nguồn đóng góp tự nguyện, tổ chức, cá nhân vận động bắt buộc phải cập nhật, công khai số liệu thu chi, sao kê tài khoản tiếp nhận và số dư tiền chưa sử dụng hết ít nhất 7 ngày/lần. Đối với hoạt động kêu gọi trên không gian mạng, nếu thay đổi nội dung cuộc vận động phải thông báo lại trong vòng 3 ngày làm việc và người đã đóng góp có quyền yêu cầu hoàn trả tiền nếu không đồng ý.

Danh sách người thụ hưởng và mức hỗ trợ từ thiện dự kiến phải niêm yết tại UBND cấp xã ít nhất 3 ngày trước khi chi trả. Ảnh minh họa AI

Dự thảo cũng quy định cụ thể các mốc thời gian công khai thông tin: thời gian, địa điểm và cách thức tiếp nhận phải thông báo trước từ 1 đến 3 ngày; tổng kết quả tiếp nhận công bố chậm nhất 15 ngày sau khi kết thúc đợt vận động; kết quả phân phối công bố chậm nhất 30 ngày sau khi hoàn tất chi trả.

Danh sách người được hỗ trợ cùng mức chi trả phải niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã ít nhất 3 ngày trước khi phát tiền (trừ trường hợp bệnh nhân hiểm nghèo) và duy trì công khai tối thiểu 30 ngày trên Hệ thống thông tin quản lý, trang thông tin điện tử hoặc mạng xã hội chính thức (địa bàn chưa có internet thì thông báo qua truyền thanh cơ sở).

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vận động phải đối soát giao dịch và lưu trữ toàn bộ sổ sách, chứng từ, sao kê ngân hàng trong thời hạn tối thiểu 5 năm. Khi có dấu hiệu vi phạm hoặc phản ánh, kiến nghị của người đóng góp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra và quyết định việc kiểm toán theo quy định.