Đề xuất công cụ bảo vệ người lao động trong bối cảnh phát triển mới

Đây là đề xuất được Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh tại Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, Vệ sinh lao động” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Khoa học kỹ thuật An toàn, Vệ sinh lao động Việt Nam tổ chức sáng 30/10, tại Hà Nội.

Quang cảnh Hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, Luật An toàn, Vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động và nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động. Sau hơn một thập kỷ thực hiện, cùng với những thay đổi về tổ chức bộ máy nhà nước, phương thức quản lý, khoa học công nghệ và thị trường lao động, việc rà soát, sửa đổi một số quy định của Luật là cần thiết.

Dự thảo Luật An toàn, Vệ sinh lao động (sửa đổi, bổ sung) gồm 7 chương, 93 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 15 điều trong Luật hiện hành. Dự thảo Luật tập trung vào các nhóm vấn đề chủ yếu: Điều chỉnh thẩm quyền quản lý theo tổ chức bộ máy mới; hoàn thiện quy định về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt; điều chỉnh việc khai báo, điều tra và thống kê tai nạn lao động…Đây là những nội dung có ý nghĩa thực tiễn, góp phần tháo gỡ một số vướng mắc trong tổ chức thực hiện Luật hiện hành.

Để tháo gỡ một số vướng mắc trong tổ chức thực hiện Luật hiện hành, Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận sâu vào 4 nhóm nội dung trọng tâm như: Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và cắt giảm thủ tục hành chính (sửa đổi Điều 14); hoàn thiện quy định về khai báo, điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gắn với phân định thẩm quyền chính quyền 02 cấp (sửa đổi các Điều 7, 34, 35, 36); đồng bộ hóa các quy định về Thanh tra, kiểm tra và Quản lý nhà nước (sửa đổi các Điều 83, 87, 89); các giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, thiết bị quan trắc hiện đại, chuyển đổi số nhằm phòng ngừa từ sớm, từ xa các rủi ro tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Qua nghiên cứu Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, Vệ sinh lao động, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Vân Trình, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật An toàn và Vệ sinh lao động Việt Nam đề nghị, Ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo các yêu cầu như: Bảo đảm tính thống nhất và rõ ràng của pháp luật, rà soát các quy định về thẩm quyền quản lý thiết bị, khai báo và điều tra tai nạn lao động; thống nhất giữa dự thảo Luật, bản so sánh, thuyết minh và các văn bản hướng dẫn liên quan. Bảo đảm hiệu quả phòng ngừa thực chất, việc đơn giản hóa thủ tục và điều chỉnh cơ chế quản lý phải đi kèm các yêu cầu về năng lực chuyên môn, chất lượng huấn luyện, tính khách quan của điều tra tai nạn và hiệu quả giám sát theo hướng quản trị rủi ro, phối hợp liên ngành, quản lý dựa trên dữ liệu và tăng cường sự tham gia của người lao động, tổ chức công đoàn, các tổ chức khoa học và xã hội - nghề nghiệp.

Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp tư vấn, huấn luyện, kiểm định và cung cấp giải pháp an toàn, vệ sinh lao động, Thạc sĩ Trần Thị Kim Thoa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Đào tạo ISO Solutions, Hải Phòng, Chủ tịch Liên chi hội An toàn, Vệ sinh lao động Đông Bắc Bộ đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý các tổ chức cung cấp dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và lấy chất lượng làm tiêu chí chủ yếu. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản trị an toàn, khuyến khích sử dụng phần mềm quản lý rủi ro, dữ liệu thiết bị, hồ sơ huấn luyện, báo cáo sự cố và theo dõi các biện pháp khắc phục; bảo đảm yêu cầu bảo mật và tính chính xác của dữ liệu. Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và các đơn vị cung cấp dịch vụ nhằm phát hiện sớm nguy cơ, phòng ngừa tai nạn lao động và cải thiện điều kiện làm việc.

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp cơ bản đồng tình với sự cần thiết sửa đổi Luật nhằm phù hợp với tổ chức bộ máy mới, phân định thẩm quyền và đơn giản hóa các thủ tục hành chính không còn cần thiết. Từ đó, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định theo hướng tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng các dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động thúc đẩy chuyển đổi số và phát huy vai trò của các tổ chức nghề nghiệp.

Các ý kiến của đại biểu sẽ được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam xây dựng Báo cáo tư vấn, phản biện xã hội gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Xã hội của Quốc hội và các cơ quan hữu quan trước thềm Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.