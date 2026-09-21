Đề xuất cơ sở sản xuất thuốc lào phải xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở

Sáng 21-9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trình bày tờ trình. Ảnh: media.quochoi.vn

Trình bày tờ trình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, về nội dung dự thảo Luật có bổ sung quy định về cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá khác; cấm sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, thiết bị điện tử, cụm linh kiện, linh kiện (bộ phận) rời, dung dịch để lắp ráp, sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá khác; cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá.

Dự thảo đã luật hóa khái niệm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người đã bị cấm tại Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 30-11-2024 của Quốc hội để quy định hành vi bị cấm.

Bổ sung tiêu chuẩn cơ sở và công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào. Theo ý kiến của Bộ Công Thương, hiện nay, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có đề cập đến xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào, nhưng pháp luật không có các quy định điều chỉnh về xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào. Từ đó Bộ Công Thương đề nghị làm rõ khái niệm, đặc tính, định hướng quản lý đối với các sản phẩm này.

Hiện nay, Việt Nam mới có quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu. Trên thế giới chưa có nước nào quy định tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào. Chính vì vậy, đối với cơ sở sản xuất, nhập khẩu xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở là phù hợp với việc quản lý sản phẩm.

Quy định cơ sở sản xuất xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào phải xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với sản phẩm do cơ sở sản xuất; xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào nhập khẩu phải công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2028.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh báo cáo thẩm tra. Ảnh: media.quochoi.vn

Về sửa đổi khái niệm thuốc lá, báo cáo thẩm tra về dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, nội dung sửa đổi khái niệm có thể bỏ sót các dạng thuốc lá điện tử không chứa nicotine nhưng vẫn gây hại và hoạt động theo cơ chế tương tự. Thường trực Ủy ban đề nghị kế thừa khái niệm của Luật hiện hành và bổ sung nhằm bao quát hơn, bảo đảm công tác quản lý nhà nước cũng như quan điểm cấm việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng các loại thuốc lá mới phát sinh (nếu có).

Thường trực Ủy ban nhận thấy mặc dù việc bổ sung khái niệm trưng bày thuốc lá đã bao quát hầu hết các khía cạnh cốt lõi của hành vi trưng bày thuốc lá trong thực tiễn, nhưng mới tập trung vào địa điểm vật lý, chưa tính đến hoạt động kinh doanh, trưng bày trên môi trường điện tử (website thương mại điện tử, ứng dụng bán hàng, sàn giao dịch trực tuyến). Từ đó, Thường trực Ủy ban đề nghị cân nhắc chỉnh lý khái niệm này theo hướng bao quát trên cả các nền tảng thương mại điện tử dưới bất kỳ hình thức nào mà người tiêu dùng có thể nhìn thấy.