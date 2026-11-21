Tại buổi trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, tính đến ngày 23/10/2026, cả nước có 2.518.440 trường hợp thuộc hai nhóm: ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) và không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Chinhphu.vn.

Nếu không có chính sách đặc thù để hỗ trợ, giảm nghĩa vụ tài chính khi người nộp thuế thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì việc xử lý số lượng lớn người nộp thuế không còn hoạt động sẽ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng khuyến nghị của Diễn đàn Toàn cầu về giảm số lượng người nộp thuế không hoạt động.

Trong khi đó, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã có quy định về xóa nợ cho các trường hợp, điều kiện cụ thể nhưng chưa có quy định xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp và cơ chế xóa có điều kiện cho người nộp thuế ở trạng thái 03 và trạng thái 06.

Trên cơ sở đó, Chính phủ xây dựng dự án Nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành chính sách đặc thù về xử lý xóa tiền thuế nợ. Nghị quyết quy định chính sách đặc thù để xóa nợ lệ phí môn bài, bao gồm cả thuế môn bài theo quy định của pháp luật, có hiệu lực trước ngày 1/1/2017, đồng thời xóa tiền chậm nộp, bao gồm cả tiền phạt chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế có hiệu lực trước ngày 1/7/2013 đối với người nộp thuế ở trạng thái 03, 06, tính đến ngày 21/11/2026.

Đáng chú ý, chính sách này không được áp dụng đại trà mà chỉ dành cho những trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện cụ thể theo dự thảo Nghị quyết.

Theo đó, người nộp thuế đủ điều kiện được xóa nợ phải nộp đủ khoản nợ gốc vào ngân sách nhà nước và hoàn thiện hồ sơ hợp lệ về khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Cơ quan thuế căn cứ dữ liệu quản lý để xác định khoản nợ đủ điều kiện xử lý, không yêu cầu người nộp thuế làm thủ tục xin xóa nợ riêng.

Các khoản tiền chậm nộp phát sinh từ khoản tiền thuế nợ gốc liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ hoặc khoản tiền thuế nợ liên quan đến vụ việc đang được thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử không thuộc diện được xem xét xóa. Nhà nước có quyền thu hồi khi phát hiện thông tin không trung thực.

Dự thảo cũng yêu cầu cơ quan thuế tăng cường hậu kiểm, kiểm soát rủi ro và bảo đảm xử lý đúng đối tượng, đúng số tiền và đúng dữ liệu quản lý thuế. Trong thời gian thực hiện Nghị quyết, cơ quan quản lý thuế không áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đối với khoản nợ đã được xác định đủ điều kiện xử lý xóa.

Dự thảo Nghị quyết gồm 7 điều, quy định về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc xử lý,xử lý xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài; xử lý xóa tiền chậm nộp do cơ quan quản lý thuế quản lý thu đối với người nộp thuế ở trạng thái 03, 06; tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.