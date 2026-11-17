Đề xuất cơ chế điều chỉnh quy định của luật trong trường hợp cấp bách
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 17/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật và nội dung tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/de-xuat-co-che-dieu-chinh-quy-dinh-cua-luat-trong-truong-hop-cap-bach-10443876.html