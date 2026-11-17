Chiều 17-11, tại Manila, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 23.