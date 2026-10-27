Đề xuất cơ chế đặc thù tạo đột phá cho du lịch

Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam diễn ra ngày 26/10. Ảnh: Trần Huấn.

Trên cơ sở Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững và Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Bộ VHTTDL được giao phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết.

Dự thảo được xây dựng với tinh thần chủ động, quyết liệt, hướng tới những cơ chế, chính sách có tính đột phá, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho ngành du lịch. Điểm đáng chú ý là dự thảo thể hiện tư duy mới trong huy động và sử dụng nguồn lực phát triển. Theo đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt thông qua việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, thể chế; đồng thời tạo điều kiện để địa phương, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế tham gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong phát triển du lịch thời gian qua là nền tảng quan trọng. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của thực tiễn và sự phát triển của đất nước, ngành du lịch cần tiếp tục đổi mới, tạo đột phá để thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chiến lược. Trọng tâm là thu hút thêm nguồn lực đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch hấp dẫn, gia tăng mức chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách, đồng thời nâng cao năng suất lao động toàn ngành, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, mục tiêu xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù là tạo ra những động lực đủ mạnh để khuyến khích nhà đầu tư, với các điều kiện rõ ràng, dễ tiếp cận và khả thi trong thực tiễn. Vì vậy, Bộ VHTTDL mong muốn nhận được những ý kiến góp ý thẳng thắn, cụ thể từ cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội, tập trung vào 7 nhóm chính sách với 21 vấn đề tham vấn, đồng thời tiếp nhận các đề xuất khác xuất phát từ thực tiễn hoạt động.

Bộ VHTTDL cũng đề nghị doanh nghiệp, hiệp hội tập trung đánh giá ba vấn đề: Các ngưỡng vốn và lao động có phù hợp với thực tế hay không; các tiêu chí này có bỏ sót những dự án ứng dụng công nghệ, sử dụng ít lao động nhưng tạo giá trị gia tăng cao hay không; và các gói ưu đãi đã đủ sức thúc đẩy quyết định đầu tư, mở rộng đầu tư hay chưa.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho rằng Dự thảo Nghị quyết hướng tới ba mục tiêu. Thứ nhất, tạo cú hích thu hút đầu tư, hình thành các sản phẩm và điểm đến có sức cạnh tranh quốc tế. Thứ hai, giảm chi phí, mở rộng không gian kinh doanh để doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cộng đồng thực sự tham gia, hưởng lợi từ du lịch. Thứ ba, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến, tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu của du khách và đóng góp của du lịch vào tăng trưởng.