Nhà máy Lọc dầu Dung Quất có thể phát huy vai trò hạt nhân trong Trung tâm công nghiệp - năng lượng tại Dung Quất

Theo lãnh đạo BSR, cần phải có cơ chế chính sách và giải pháp thu hút đầu tư, tăng cường liên kết doanh nghiệp, phát huy vai trò hạt nhân của BSR trong hình thành và phát triển Trung tâm công nghiệp - năng lượng tại Dung Quất.

Để đảm bảo triển khai thành công Đề án phát triển Trung tâm công nghiệp - năng lượng tại Dung Quất, BSR đã đề xuất 10 cơ chế, chính sách.

Thứ nhất là thủ tục đầu tư đặc biệt, trong đó có các nhóm ngành đặc biệt ưu tiên là lọc hóa dầu, hóa dầu, hóa chất, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng mới, năng lượng từ xử lý chất thải, hydrogen xanh, amoniac xanh và nhiên liệu phát thải thấp, nhiên liệu sinh học, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF)..., và cả nguyên liệu phối trộn. Cùng với đó có các nhóm vật liệu mới, vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu luyện kim, kim loại quý hiếm..., hạ tầng khu chức năng ở cảng, phao neo tiếp nhận và vận chuyển dầu thô (SPM) và bể chứa dầu thô lưỡng dụng hoặc chuyên dụng cho khu dự trữ quốc gia.

Nhóm thứ hai là nhóm ưu tiên đầu tư. Đó là các dự án về hạ tầng nhập, tồn trữ, phân phối khí carbon xanh về LNG, dầu mỡ nhờn, nhựa đường, điện khí, trung tâm đổi mới sáng tạo, dữ liệu, nghiên cứu và phát triển (R&D); các dự án xử lý chất thải, cấp nước, điện, hơi tập trung, logistics, cảng... Đồng thời bổ sung các dự án tiềm năng vào danh mục trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thứ ba là miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê mặt nước, mặt biển cho cả thời hạn thuê, thuế nhập khẩu nguyên liệu và thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu đốt sản xuất năng lượng tiêu thụ nội bộ trong suốt thời gian hoạt động của các nhà máy, trừ khu nhà ở thương mại, dịch vụ thương mại dịch vụ.

Cảng xuất sản phẩm của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Thứ tư là thuế thu nhập doanh nghiệp theo tầng áp dụng cho cả dự án mới và nâng cấp mở rộng. BSR đề xuất là kho dự trữ quốc gia dầu thô và sản phẩm sẽ ở mức thuế 0% trong suốt vòng đời. Với các dự án thuộc diện đặc biệt ưu tiên là mức 5% trong 37 năm đầu; miễn 6 năm và giảm 50% trong 13 năm, sau thời gian đó thì mức thuế là 10%. Với các dự án thuộc nhóm ngành ưu tiên thì BSR đề nghị áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong 30 năm; miễn 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo và sau đó là 15%. Và các dự án khác là 10% trong 15 năm; miễn 4 năm, giảm 50% trong 9 năm và sau đó là 15%.

Thứ năm là chi phí nghiên cứu và phát triển được tính vào chi phí được trừ bằng 200% so với chi phí thực tế.

Thứ sáu, giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt, nhà quản lý, lao động trình độ cao làm việc trong trung tâm.

Thứ bảy là đơn giản hóa thủ tục. Những dự án đã có trong quy hoạch chuyên ngành hoặc danh mục kèm quyết định thành lập trung tâm thì không phải xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư nữa. Các dự án khác thì do Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Thứ tám về tín dụng, các dự án được vay ngoại tệ từ tổ chức tín dụng trong nước để thanh toán hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, được vay tối đa theo giới hạn cho một khách hàng độc lập, không phụ thuộc vào giới hạn nhóm khách hàng, tổ chức.

Thứ chín là phân quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cấp giấy phép kinh doanh cho thuê đất, quy hoạch chi tiết, đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường... trong phạm vi trung tâm.

Thứ mười là cần phải có một quy hoạch tổng thể của Trung tâm. BSR đề nghị thay thế quy hoạch Khu kinh tế Dung Quất đang có bằng quy hoạch chung có giá trị như quy hoạch của tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và cho phép khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp cho các dự án trong Trung tâm.