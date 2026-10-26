Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù tạo đột phá cho du lịch Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Ảnh: Trần Huấn.

Huy động nguồn lực, tạo cú hích cho đầu tư du lịch

Sáng 26-10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, trên cơ sở Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững và Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Bộ được giao phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết.

Theo Bộ trưởng, dự thảo được xây dựng với tinh thần chủ động, quyết liệt, hướng tới những cơ chế, chính sách có tính đột phá, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho ngành du lịch. Điểm đáng chú ý là dự thảo thể hiện tư duy mới trong huy động và sử dụng nguồn lực phát triển. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt thông qua hoàn thiện cơ chế, chính sách, thể chế; tạo điều kiện để địa phương, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế tham gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu. Ảnh: Trần Huấn.

Trình bày tại hội nghị, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, dự thảo Nghị quyết được xây dựng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Văn bản gồm 12 điều, tập trung vào những chính sách then chốt, áp dụng có trọng tâm tại các trung tâm du lịch lớn, khu du lịch quốc gia, địa bàn du lịch cộng đồng và vùng khó khăn. Các ưu đãi được đề xuất gắn với điều kiện, kết quả và cơ chế giám sát.

Dự thảo hướng tới ba mục tiêu chính: Tạo cú hích thu hút đầu tư, hình thành sản phẩm và điểm đến có sức cạnh tranh quốc tế; giảm chi phí, mở rộng không gian kinh doanh để doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cộng đồng thực sự tham gia, hưởng lợi từ du lịch; nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến, tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu của du khách và đóng góp của du lịch vào tăng trưởng.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu thông tin tại hội nghị. Ảnh: Trần Huấn.

Định hướng tham vấn, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, trước yêu cầu mới, ngành du lịch cần tiếp tục đổi mới, tạo đột phá để thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có tính chiến lược. Muốn vậy, cần thu hút thêm nguồn lực đầu tư, phát triển sản phẩm hấp dẫn, gia tăng mức chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách, đồng thời nâng cao năng suất lao động, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân.

Thứ trưởng đề nghị các doanh nghiệp, hiệp hội đóng góp ý kiến thẳng thắn, cụ thể vào 7 nhóm chính sách với 21 vấn đề tham vấn, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc thực tế và đề xuất giải pháp có thể triển khai hiệu quả.

Từ ưu đãi đầu tư đến phát triển sản phẩm, nhân lực và thị trường

Trong nhóm chính sách về điều kiện và ưu đãi đối với các dự án du lịch, dự thảo phân chia thành ba nhóm: Dự án du lịch chất lượng cao, dự án du lịch động lực và dự án du lịch động lực mang tính chiến lược.

Theo đề xuất, tổng vốn đầu tư tối thiểu tương ứng của ba nhóm là 3.000 tỷ đồng, 10.000 tỷ đồng và 30.000 tỷ đồng; vốn đầu tư cho các hạng mục du lịch tối thiểu lần lượt là 1.000 tỷ đồng, 2.000 tỷ đồng và 5.000 tỷ đồng. Số lao động thường xuyên tối thiểu tương ứng là 1.000 người, 1.500 người và 2.000 người. Tại địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, các ngưỡng này được đề xuất giảm còn một nửa.

Về ưu đãi, dự án du lịch chất lượng cao được đề xuất hỗ trợ hạ tầng, tiếp cận nhà, đất công và xúc tiến thị trường. Dự án du lịch động lực có thể được hưởng ưu đãi tiền thuê đất, áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 10 năm. Với dự án du lịch động lực mang tính chiến lược, dự thảo đề xuất thời hạn hoạt động đến 70 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng phát biểu. Ảnh: Trần Huấn.

Từ những đề xuất này, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề nghị doanh nghiệp đánh giá mức độ phù hợp của các ngưỡng vốn và lao động, khả năng các tiêu chí bỏ sót những dự án ứng dụng công nghệ, sử dụng ít lao động nhưng tạo giá trị gia tăng cao, cũng như sức hấp dẫn của các gói ưu đãi đối với quyết định đầu tư.

Đối với cơ sở lưu trú, mở đường bay và liên kết tiêu thụ sản phẩm, dự thảo đề xuất giảm tối đa 30% tiền thuê đất hằng năm đối với phần diện tích cảnh quan, cây xanh, mặt nước và không gian chung không trực tiếp kinh doanh của khách sạn thành phố, khách sạn nghỉ dưỡng từ 4 sao trở lên, có mật độ xây dựng gộp dưới 25%. Đồng thời, địa phương được quyết định chính sách hỗ trợ mở đường bay mới và liên kết tiêu thụ dài hạn các sản phẩm OCOP.

Một hướng khác được đề cập là phát triển mô hình kinh doanh mới, kinh tế đêm và thử nghiệm có kiểm soát. Các lĩnh vực được nêu gồm kinh tế chia sẻ, nền tảng số, du lịch xanh, du lịch tuần hoàn, du lịch ven sông, ven biển, tổ hợp du lịch và du lịch chăm sóc sức khỏe. Những mô hình đáp ứng điều kiện được đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm năm; một số tổ hợp nghệ thuật, lễ hội, giải trí có thể được thí điểm hoạt động 24/7, áp dụng thủ tục rút gọn và cơ chế cấp phép một lần.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề nghị, doanh nghiệp chỉ rõ những mô hình đang gặp khó khăn do thủ tục, điều kiện hay cách thức quản lý; đồng thời đánh giá tiêu chí về công nghệ, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ và cách phân biệt mô hình kinh doanh mới với hoạt động thông thường.

Đối với thị thực, dự thảo hướng tới nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam về đối tượng áp dụng, thời hạn, số lần nhập cảnh, chi phí và mức độ thuận tiện. Các nhóm khách được hướng tới gồm khách từ thị trường trọng điểm, khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. Với du lịch cộng đồng, dự thảo ưu tiên các điểm du lịch tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo và nông thôn; đề xuất hỗ trợ hạ tầng, bảo tồn văn hóa, đào tạo, chuyển đổi số, quảng bá và kết nối thị trường.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề nghị doanh nghiệp, hiệp hội lựa chọn những kiến nghị quan trọng nhất, nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung và gửi văn bản về Bộ. Đây sẽ là cơ sở để cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo hướng sát thực tiễn, minh bạch, khả thi, giảm thủ tục và tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư, phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.