Đề xuất chuyển từ chấp thuận sang thông báo trong tổ chức hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Bộ VHTT&DL đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, trong đó điểm đáng chú ý là đề xuất chuyển từ cơ chế chấp thuận sang thông báo đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Theo dự thảo, các hình thức tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trước đây phải được chấp thuận nay chuyển sang thực hiện thông báo.

Hoạt động tổ chức nghệ thuật biểu diễn sẽ được chuyển mạnh sang “hậu kiểm”. Ảnh minh họa/Nguồn: VGP

Tổ chức, cá nhân đã thông báo đúng, đủ và không bị yêu cầu dừng thì được tổ chức hoạt động, không chờ văn bản cho phép của cơ quan nhà nước.

Cùng với thay đổi này, dự thảo đề xuất bãi bỏ 4 thủ tục hành chính, gồm: cấp văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật; cấp văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn; cấp văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu; cấp văn bản xác nhận dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài.

Để thay cho các điều kiện đã cắt giảm, dự thảo bổ sung biện pháp quản lý thay thế. Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật phải kèm kịch bản chương trình thể hiện chi tiết nội dung, tiết mục biểu diễn và danh mục tác phẩm gắn với tác giả, người chịu trách nhiệm chính về nội dung chương trình; tác phẩm nước ngoài phải kèm bản dịch tiếng Việt.

Thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn và cuộc thi người đẹp, người mẫu phải kèm đề án tổ chức, trừ cuộc thi, liên hoan phục vụ nhiệm vụ chính trị hoặc dành cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý nội bộ của cơ quan và tổ chức.

Cơ quan tiếp nhận thông báo có trách nhiệm công khai thông tin ngay khi tiếp nhận; ghi thời điểm tiếp nhận và gửi lại thông báo cho tổ chức, cá nhân; yêu cầu bổ sung một lần; rà soát, theo dõi, kiểm tra và yêu cầu dừng hoạt động khi phát hiện vi phạm.

Dự thảo bổ sung căn cứ yêu cầu dừng hoạt động khi nội dung, tiết mục biểu diễn thực tế khác với nội dung đã thông báo, hoặc khi tổ chức, cá nhân không bổ sung nội dung, tài liệu theo yêu cầu. UBND cấp tỉnh nơi diễn ra hoạt động được bổ sung thẩm quyền yêu cầu dừng; văn bản yêu cầu dừng phải được đăng tải ngay trong ngày ban hành.

Theo dự thảo, Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; các văn bản chấp thuận đã cấp tiếp tục có giá trị thực hiện. Hiện các nội dung sửa đổi đang được lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và đối tượng chịu tác động trực tiếp, chưa có hiệu lực thi hành.