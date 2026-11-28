Đề xuất chuyển toàn bộ hoạt động đường sắt về ga Phú Xuyên
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án chuyển toàn bộ hoạt động đón, trả khách tại ga Hà Nội và vận tải hàng hóa tại ga Giáp Bát về ga Phú Xuyên. Phương án này nhằm tạo mặt bằng triển khai Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm hoạt động vận tải đường sắt thông suốt, an toàn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-xuat-chuyen-toan-bo-hoat-dong-duong-sat-ve-ga-phu-xuyen-246261128161533958.htm