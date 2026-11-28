Tại Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12, các nhà lãnh đạo đều xác định ưu tiên xuyên suốt trong giai đoạn 2027 - 2028 và những năm tới là vấn đề kết nối, cụ thể là kết nối các hành lang kinh tế và phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu để CLMV trở thành một trung tâm logistics của khu vực.