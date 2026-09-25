Đề xuất chuyển thẩm quyền điều tra của Viện Kiểm sát sang Bộ Công an

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết dự thảo luật bao gồm 8 chương, 52 điều (giảm 21 điều so với luật hiện hành), bổ sung 2 điều, giữ nguyên 7 điều và sửa đổi, bổ sung 43 điều.

Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ quan điều tra, tờ trình nêu rõ khi không tổ chức Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao, quy định về thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao sẽ được chuyển sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKS quân sự Trung ương được chuyển sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an tại phiên họp. Ảnh: QH.

Chính phủ cũng đề xuất bổ sung thẩm quyền điều tra của các cơ quan điều tra thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân với các tội phạm khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trong lần sửa đổi này, Chính phủ cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan Kiểm lâm, Hải quan, Kiểm ngư theo hướng chỉ giữ lại thẩm quyền khởi tố vụ án và tiến hành một số hoạt động điều tra trong thời hạn 7 ngày.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp - Phan Chí Hiếu - cho biết Thường trực Ủy ban đề nghị quy định cụ thể tổ chức bộ máy Cơ quan điều tra của Công an nhân dân và Quân đội nhân dân ngay tại luật theo hướng thống nhất, đồng bộ với quy định về tổ chức bộ máy của VKSND và TAND.

Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp. Ảnh: QH.

Đối với tiêu chuẩn các ngạch Điều tra viên, cơ quan thẩm tra cho rằng Điều tra viên là chức danh tư pháp không những cần được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm thực tiễn mà cần qua cơ chế kiểm tra, sàng lọc, đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào trước khi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Do đó, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị giữ lại quy định về tiêu chuẩn cụ thể đối với các ngạch Điều tra viên và thi tuyển lần đầu khi bổ nhiệm vào ngạch Điều tra viên.

Dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) dự kiến được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2 diễn ra vào tháng 10.