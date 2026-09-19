Đề xuất chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong hợp tác giáo dục với nước ngoài

Bộ GD-ĐT nêu rõ: Không được sử dụng hoạt động liên kết để thay thế hoặc hạn chế việc thực hiện chương trình giáo dục bắt buộc.

Nghị định khi ban hành sẽ thay thế Nghị định số 86/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2024/NĐ-CP.

Dự thảo nghị định mở rộng và hoàn thiện khung pháp lý đối với các hình thức hợp tác, liên kết với nước ngoài ở các cấp học, trình độ đào tạo.

Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, dự thảo quy định 3 hình thức liên kết giáo dục gồm: thực hiện chương trình giáo dục của Việt Nam nhằm đạt mục tiêu cao hơn về chất lượng; thực hiện chương trình giáo dục tích hợp giữa chương trình của Việt Nam và chương trình nước ngoài; thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài.

Trong đó, hoạt động liên kết tại cơ sở giáo dục công lập không được ảnh hưởng đến nhiệm vụ giáo dục được giao, quyền học tập của học sinh và việc thực hiện giáo dục bắt buộc; không được sử dụng hoạt động liên kết để thay thế hoặc hạn chế việc thực hiện chương trình giáo dục bắt buộc.

Đối với chương trình giáo dục tích hợp, dự thảo quy định sở GD-ĐT tổ chức thẩm định, phê duyệt trước khi thực hiện. Chương trình đã được một sở GD-ĐT phê duyệt có thể được cơ sở giáo dục khác sử dụng mà không phải thẩm định, phê duyệt lại nếu không thay đổi nội dung chương trình.

Dự thảo đề xuất cho phép học sinh là công dân Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài ở cấp THPT tại các cơ sở giáo dục thuộc đối tượng được phép, không quy định giới hạn tỷ lệ học sinh Việt Nam theo học. Học sinh Việt Nam phải học các môn học bắt buộc theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức chương trình phải bảo đảm mục tiêu giáo dục của Việt Nam, quyền, lợi ích hợp pháp của người học và khả năng chuyển tiếp trong hệ thống giáo dục.

Đối với giáo dục đại học, dự thảo quy định 3 hình thức liên kết gồm: liên kết đào tạo để cấp văn bằng, chứng chỉ; liên kết thành lập viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo, phòng thí nghiệm trọng điểm; và phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam.

Đối với văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, dự thảo chuyển trọng tâm quản lý sang công khai, thông báo, cập nhật dữ liệu và hậu kiểm, đồng thời xác định rõ phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện.

Định hướng xuyên suốt của dự thảo là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, mở rộng quyền tự chủ của cơ sở giáo dục gắn với công khai, trách nhiệm giải trình và quản lý trên cơ sở dữ liệu.

Đối với liên kết đào tạo với nước ngoài, dự thảo mở rộng quyền tự chủ của cơ sở giáo dục trong việc xem xét, quyết định theo quy trình nội bộ; chỉ duy trì cơ chế phê duyệt trước đối với một số trường hợp cần tăng cường kiểm soát chất lượng theo quy định.

Đối với liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ của nước ngoài, dự thảo chuyển từ cơ chế phê duyệt trước sang cơ chế tự chủ quyết định gắn với công khai, thông báo, cập nhật dữ liệu và hậu kiểm; đồng thời tăng trách nhiệm của các bên về chất lượng, an toàn, bảo mật, phòng, chống gian lận và bảo vệ quyền lợi người dự thi.

Cùng với việc mở rộng quyền tự chủ và giảm thủ tục hành chính, dự thảo nghị định tăng cường trách nhiệm của cơ sở giáo dục, nhà đầu tư và các bên tham gia hợp tác, liên kết trong việc công khai thông tin, cập nhật dữ liệu, báo cáo và giải trình…