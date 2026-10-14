Đề xuất chuyển khách sạn, quán bar thành khu vực không khói thuốc hoàn toàn

Siết chặt quy định không khói thuốc tại các cơ sở lưu trú và giải trí

Trong bối cảnh tỷ lệ người tiếp xúc với khói thuốc thụ động vẫn ở mức cao tại gia đình và nơi làm việc, các cơ quan quản lý đang khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý để thu hẹp không gian hút thuốc lá. Cụ thể, dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo, đang được Ủy ban Văn hóa và Xã hội thẩm tra, dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp cuối năm.

Đề xuất cấm hút thuốc toàn bộ trong nhà tại quán bar, khách sạn và quản lý nghiêm thuốc lá mới

Cụ thể, dự thảo đã đề xuất lộ trình chuyển đổi các địa điểm công cộng hiện đang có khu vực dành riêng cho người hút thuốc sang hình thức cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà.

Việc chuyển đổi này sẽ không áp dụng đồng loạt mà được chia theo mức độ ưu tiên nhằm bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tiễn. Nhóm phương tiện giao thông công cộng như tàu thủy, tàu hỏa cùng khu vực cách ly tại sân bay sẽ là những đối tượng được ưu tiên triển khai đầu tiên. Tiếp theo sau đó sẽ là các khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch, quán bar, karaoke và vũ trường.

Để quá trình chuyển đổi diễn ra hiệu quả, cơ quan soạn thảo yêu cầu việc xem xét phải dựa trên các điều kiện cụ thể như định hướng chính sách của Nhà nước, mức độ nhận thức của người dân, số lượng người hút thuốc thực tế tại khu vực riêng, cũng như xu hướng quản lý của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời, cơ quan chức năng khi đề xuất chuyển đổi bắt buộc phải xây dựng báo cáo đánh giá tác động và xác định lộ trình chi tiết cho từng nhóm địa điểm.

Tàu thủy và tàu hỏa cũng được đề xuất bổ sung vào nhóm phương tiện giao thông công cộng cấm hút thuốc hoàn toàn. Bộ Công an đã góp ý nội dung này và Bộ Y tế tiếp thu theo hướng quy định cụ thể trong nghị định hướng dẫn thi hành luật.

Dự thảo đề xuất mở rộng diện tích in cảnh báo sức khỏe lên ít nhất 85% mặt trước và sau bao bì thuốc lá, đồng thời tích hợp số điện thoại tổng đài hỗ trợ cai nghiện.

Việc mở rộng các địa điểm cấm hút thuốc nhằm giảm tình trạng người không hút thuốc phải hít khói thuốc tại nơi công cộng.

Khép lại khoảng trống pháp lý đối với thuốc lá thế hệ mới

Bên cạnh việc thu hẹp không gian hút thuốc, dự thảo luật cũng tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm ngăn chặn triệt để sự xâm nhập của các dòng sản phẩm mới. Cụ thể, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cùng các bộ phận, nguyên liệu liên quan sẽ bị cấm toàn diện các hành vi từ sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, xuất nhập khẩu, quảng cáo cho đến sử dụng. Bên cạnh đó, túi ngậm nicotine và shisha cũng được bổ sung vào nhóm sản phẩm cấm theo các quy định tương ứng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong nhóm thanh thiếu niên đang có chiều hướng gia tăng đáng kể. Theo số liệu từ Bộ Y tế, tỷ lệ sử dụng trong độ tuổi từ 13 đến 17 tuổi đã tăng từ 2,6% vào năm 2019 lên 8% trong năm 2023. Việc đưa các sản phẩm mới này vào danh mục cấm được kỳ vọng sẽ lấp đầy những khoảng trống pháp lý khi thị trường liên tục biến đổi với nhiều hình thức tiêu thụ khác nhau.

Nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông phòng ngừa tác hại của thuốc lá ngay từ bao bì, dự thảo đề xuất mở rộng diện tích in cảnh báo sức khỏe lên ít nhất 85% trên mỗi mặt chính trước và sau của bao bì sản phẩm. Điểm mới trong quy định này là hai mặt chính cũng phải in kèm số điện thoại của tổng đài hỗ trợ cai nghiện thuốc lá, đồng thời mẫu cảnh báo dự kiến sẽ được điều chỉnh thay đổi hai năm một lần đối với mỗi nhãn hiệu.

Theo lộ trình dự kiến, các quy định sửa đổi và văn bản hướng dẫn chi tiết sẽ tiếp tục được hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét, đảm bảo tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong giai đoạn tiếp theo.

Theo báo cáo tổng kết giai đoạn từ năm 2010 đến 2024 của Bộ Y tế, tỷ lệ phơi nhiễm khói thuốc tại nhà đã giảm từ 73,1% xuống còn 44,9%; tại nơi làm việc giảm từ 55,9% xuống 22,4% và trên phương tiện giao thông công cộng giảm từ 34,4% xuống 22,9%. Mặc dù ghi nhận những chuyển biến tích cực, cơ quan chức năng đánh giá tỷ lệ người dân phải hít khói thuốc thụ động nhìn chung vẫn còn ở mức cao, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn trong thời gian tới.