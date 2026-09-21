Đề xuất chuyển hơn 4,5ha rừng để làm đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

Theo tờ trình vừa được UBND TP.HCM gửi HĐND TP tại Kỳ họp HĐND Khóa XI lần thứ Năm vào ngày 21/9, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp không có rừng nằm trong khu vực dự án là 4,667ha. Trong đó, diện tích đất có rừng là 4,5745ha và đất không có rừng là 0,0925ha.

Phần diện tích rừng được xác định là rừng phòng hộ, gồm 1,4056ha rừng tự nhiên ngập mặn và 3,1689ha rừng trồng ngập mặn.

Tuyến đường rừng sác Cần Giờ.

Diện tích rừng liên quan đến dự án nằm tại các tiểu khu thuộc xã An Thới Đông và xã Cần Giờ.

Theo UBND TP, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ được đầu tư nhằm kết nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ bằng phương thức vận tải khối lượng lớn, tốc độ cao; góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm ùn tắc và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

UBND TP cho biết, dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với phần rừng tự nhiên, thành phố xác định dự án thuộc trường hợp dự án giao thông cấp thiết để phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng tiêu chí chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên theo quy định.