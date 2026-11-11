Đề xuất chuyển hơn 4.000 ha đất từ Phú Thọ về Hà Nội

Quốc hội họp phiên chiều 11/11. Ảnh: Media Quốc hội

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, chiều ngày 11/11, Chính phủ trình Quốc hội Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Diện tích đề xuất điều chỉnh gồm 25,29 km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77 km² vùng đệm, hiện nằm trên địa bàn xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, xã Thịnh Minh chuyển 21,71 km², xã Lương Sơn chuyển 7,42 km² và phường Kỳ Sơn chuyển 10,93 km² về Hà Nội. Phần diện tích này sẽ được sáp nhập vào hai xã Ba Vì và Yên Xuân của Hà Nội.

Trong đó, xã Ba Vì tiếp nhận 13,38 km² và toàn bộ 1.057 người thuộc 243 hộ dân của xã Thịnh Minh; xã Yên Xuân tiếp nhận 26,68 km² từ ba đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọ.

Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của Hà Nội tăng từ 3.359,84 km² lên 3.399,90 km², tương đương tăng 1,19%; dân số tăng từ 8.807.525 người lên 8.808.582 người.

Trong khi đó, diện tích tỉnh Phú Thọ giảm từ 9.346,70 km² xuống 9.306,64 km², dân số giảm từ 4.022.638 người xuống còn 4.021.581 người.

Việc điều chỉnh không làm thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã của hai địa phương. Hà Nội tiếp tục có 126 xã, phường; Phú Thọ có 148 xã, phường.

Thống nhất quản lý toàn bộ Vườn quốc gia Ba Vì

Lý giải sự cần thiết điều chỉnh địa giới khi trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, Vườn quốc gia Ba Vì có tổng diện tích 97,02 km², trong đó 25,29 km², chiếm 26,07%, nằm trên địa giới tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: Media Quốc hội

Theo Bộ trưởng, mặc dù Vườn quốc gia Ba Vì đã được chuyển giao từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND thành phố Hà Nội quản lý, việc quản lý Nhà nước theo lãnh thổ đối với phần diện tích này vẫn thuộc tỉnh Phú Thọ. Do đó, việc điều chỉnh địa giới nhằm đưa toàn bộ Vườn quốc gia Ba Vì về một địa phương quản lý, bảo đảm sự thống nhất trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Đối với 243 hộ dân với 1.057 người thuộc xóm Mom và xóm Bu Chằm được chuyển về xã Ba Vì, Chính phủ khẳng định người dân không phải di dời. Các giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng theo quy định, không yêu cầu cấp đổi đồng loạt chỉ vì thay đổi địa giới hành chính.

Các chế độ, chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội và đồng bào dân tộc thiểu số cũng được kế thừa liên tục, không gián đoạn.

Phương án điều chỉnh không làm phát sinh trụ sở mới, không thành lập thêm đơn vị hành chính hoặc thay đổi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương. Dự toán thu, chi ngân sách năm 2027 của hai địa phương cũng không thay đổi.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, kết quả lấy ý kiến người dân tại các địa phương liên quan cho thấy tỷ lệ đồng thuận đạt 94,97% tại Hà Nội và 97,10% tại Phú Thọ.

Thẩm tra đề án, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tán thành sự cần thiết điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ, đồng thời nhận định hồ sơ đã được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Cơ quan thẩm tra cho rằng việc điều chỉnh sẽ giúp Hà Nội thống nhất quản lý Vườn quốc gia Ba Vì, song cũng đặt ra yêu cầu nâng cao trách nhiệm của chính quyền thành phố trong quản lý, bảo tồn và phát triển khu vực này.

Đặc biệt, do khu vực điều chỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số Mường, Dao cao, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thành việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm số liệu thống nhất, khách quan, phục vụ công tác quản lý sau này.