Đề xuất chuyển ga Hà Nội, Giáp Bát về ga Phú Xuyên. Ảnh: ST

Theo phương án đề xuất, Vingroup sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án kết nối hạ tầng đường sắt quốc gia, đồng thời tổ chức khai thác ga tạm Phú Xuyên.

Để bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian chuyển đổi, doanh nghiệp đề xuất bố trí hệ thống xe buýt miễn phí hoạt động liên tục 24/24 giờ, tất cả các ngày trong tuần, kết nối ga Phú Xuyên với ga Hà Nội và ngược lại.

Ga Phú Xuyên nằm cách ga Hà Nội khoảng 35km về phía Nam, hiện đang phục vụ đón, trả khách đối với một số chuyến tàu địa phương trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Đối với vận tải hàng hóa, phương án dự kiến tổ chức trung chuyển giữa ga Phú Xuyên và ga Yên Viên nhằm duy trì hoạt động vận tải, hạn chế nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng và dịch vụ đường sắt.

Về nguồn lực thực hiện, Vingroup đề xuất tự bố trí kinh phí đầu tư xây dựng ga tạm Phú Xuyên cùng các hạng mục liên quan. Trong khi đó, Trung tâm điều hành vận tải đường sắt (OCC) tại ga Hà Nội sẽ tiếp tục được duy trì trong giai đoạn khai thác tạm thời để bảo đảm hoạt động điều hành chạy tàu thông suốt.

Dự án mở rộng trục Quốc lộ 1, đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, có chiều dài hơn 36km, quy mô 16 làn xe, tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027.