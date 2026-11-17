UBND TP Hà Nội vừa đề xuất Chính phủ xem xét chuyển hoạt động đón, trả khách và hàng hóa tại ga Hà Nội, ga Giáp Bát về ga Phú Xuyên nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng trục Quốc lộ 1. Vingroup đề xuất tổ chức xe buýt miễn phí hoạt động 24/24 giờ để kết nối các nhà ga, bảo đảm nhu cầu đi lại của hành khách.

Theo phương án được đề xuất, Vingroup sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án kết nối hạ tầng đường sắt quốc gia và tổ chức khai thác ga tạm Phú Xuyên.

Đề xuất chuyển ga Hà Nội về Phú Xuyên, tổ chức xe buýt miễn phí 24/24 giờ.

Ga Phú Xuyên hiện nằm cách ga Hà Nội khoảng 35km về phía nam, đang phục vụ đón, trả khách đối với các chuyến tàu địa phương trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Để duy trì việc đi lại của hành khách khi hoạt động tại ga Hà Nội được chuyển về Phú Xuyên, Vingroup đề xuất tổ chức hệ thống xe buýt miễn phí, hoạt động liên tục 24/24 giờ trong tất cả các ngày trong tuần. Các tuyến xe buýt sẽ kết nối ga Phú Xuyên với ga Hà Nội và ngược lại.

Đối với vận tải hàng hóa, doanh nghiệp dự kiến tổ chức trung chuyển từ ga Phú Xuyên đến ga Yên Viên và theo chiều ngược lại. Phương án này nhằm duy trì hoạt động vận tải, tránh nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng và các dịch vụ đường sắt.

Về kinh phí, Vingroup đề xuất tự bố trí vốn đầu tư xây dựng ga tạm Phú Xuyên cùng các hạng mục liên quan. Doanh nghiệp sẽ phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam và Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam rà soát phương án tổ chức chạy tàu, bảo đảm an toàn và đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa.

Một nội dung đáng chú ý khác là phương án duy trì Trung tâm điều hành vận tải đường sắt (OCC) tại ga Hà Nội trong suốt thời gian khai thác tạm thời. UBND TP Hà Nội đề xuất giữ nguyên vị trí OCC nhằm bảo đảm công tác điều hành chạy tàu không bị gián đoạn khi chuyển địa điểm đón, trả khách và tổ chức vận tải hàng hóa.

Sau khi Tổ hợp ga đường sắt quốc gia Ngọc Hồi hoàn thành, đồng bộ với các hạng mục đường sắt đô thị và công trình liên quan, phương án di chuyển OCC về Ngọc Hồi sẽ tiếp tục được nghiên cứu theo quy hoạch.

Việc đề xuất chuyển hoạt động tại ga Hà Nội và ga Giáp Bát về ga Phú Xuyên gắn với yêu cầu giải phóng mặt bằng dự án mở rộng trục Quốc lộ 1, đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Dự án có chiều dài hơn 36km, quy mô 16 làn xe, tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Theo số liệu được công bố, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã triển khai trên diện tích 98,6ha trong tổng số 262ha, tương đương khoảng 37%.

Phương án chuyển ga, nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận, sẽ là một trong những giải pháp phục vụ quá trình triển khai dự án hạ tầng quy mô lớn này, đồng thời đặt ra yêu cầu tổ chức vận tải đường sắt và kết nối giao thông thay thế để hạn chế ảnh hưởng đến hành khách, doanh nghiệp vận tải.