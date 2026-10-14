Đề xuất chuyển EVN, Petrovietnam, TKV và EVNNPT về Bộ Công Thương: Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2026-2030 và điều chỉnh Quy hoạch điện 8.

Đối với đề xuất chuyển Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về Bộ Công Thương, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, sau khi Bộ Tài chính hoàn thiện và báo cáo Bộ Chính trị về Đề án tái cấu trúc EVN.

Chính phủ chỉ đạo về đề xuất chuyển EVN, Petrovietnam, TKV và EVNNPT về Bộ Công Thương.

Hiện nay, quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại EVN do Bộ Tài chính thực hiện. Trước đó, trong báo cáo về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2026-2030 và điều chỉnh Quy hoạch điện 8, Bộ Công Thương đã đề xuất Chính phủ chủ trương chuyển EVN về Bộ này quản lý.

Theo đề xuất trên, Bộ Công Thương sẽ là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại EVN. Mục tiêu là bảo đảm lực lượng và nguồn lực triển khai Quy hoạch điện 8 sau khi được phê duyệt, trong bối cảnh nhu cầu mở rộng năng lực cung ứng năng lượng ngày càng cấp thiết.

Về điều chỉnh Quy hoạch điện 8, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tổng hợp, hoàn thiện báo cáo chung trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành. Báo cáo cần làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền quyết định, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan.

Bộ Công Thương đồng thời phải xây dựng đề án xác định các quan điểm, định hướng lớn về điều chỉnh quy hoạch, báo cáo Đảng ủy Chính phủ để trình Bộ Chính trị xem xét.

Trong thời gian hoàn thiện các thủ tục, Bộ cần chủ động triển khai những công việc cần thiết phục vụ quá trình lập quy hoạch, đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định.

Đối với các nguồn điện có thể cập nhật mà không làm thay đổi quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn và không làm tăng tổng công suất lắp đặt theo cơ cấu từng loại hình nguồn điện đã được phê duyệt, Bộ Công Thương được chủ động thực hiện theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Bộ Công Thương được giao hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu bảo đảm cung cấp điện giai đoạn 2027-2030, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Dự thảo phải làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý và chỉ bao gồm những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ.