Đề xuất chuyển đầu mối quản lý quyền đối với giống cây trồng về Bộ Khoa học và Công nghệ

Tại phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ do Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức ngày 21/9, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh đã nêu đề xuất này.

Thứ trưởng Hoàng Minh tại phiên họp thẩm tra dự thảo Luật. Ảnh: Trung tâm Truyền thông KH&CN.

Trình bày các nội dung chính của dự thảo, Thứ trưởng Hoàng Minh cho biết việc sửa đổi Luật nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, tinh gọn bộ máy, đồng thời thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Dự thảo Luật gồm 3 điều, tập trung vào hai nhóm vấn đề: đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và kiện toàn đầu mối quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.

Theo đó, dự thảo đề xuất chuyển trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo cơ quan soạn thảo, việc điều chỉnh nhằm thống nhất đầu mối quản lý, tận dụng hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và nhân lực hiện có, đồng thời gắn hoạt động bảo hộ giống cây trồng với hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Thứ trưởng Hoàng Minh cho biết việc chuyển giao nhiệm vụ không làm phát sinh tổ chức hành chính mới, không tăng biên chế. Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch tiếp nhận nhiệm vụ, nhân lực, hồ sơ và dữ liệu, nhằm bảo đảm quá trình chuyển giao không làm gián đoạn hoạt động quản lý, giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất bãi bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Việc thay đổi thông tin chủ văn bằng bảo hộ do chuyển nhượng được thực hiện thông qua thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Đối với giống cây trồng, dự thảo đề xuất bãi bỏ thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng. Việc thay đổi thông tin chủ Bằng bảo hộ sẽ được thực hiện theo thủ tục sửa đổi Bằng bảo hộ.

Các quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục xác lập quyền đối với giống cây trồng cũng được lược bỏ khỏi Luật, giao Chính phủ quy định chi tiết.

Dự thảo đồng thời đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ, thay bằng nghĩa vụ thông báo của tổ chức, cá nhân khi hoạt động cung cấp dịch vụ. Theo cơ quan soạn thảo, phương án này vừa tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý, thanh tra, kiểm tra.

Thứ trưởng Hoàng Minh cho biết tổng thể các nội dung sửa đổi dự kiến bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong đăng ký, xác lập và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ.