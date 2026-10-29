Đề xuất chuẩn hóa quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và dịch vụ căng tin trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông. Dự thảo hướng tới chuẩn hóa quy trình tổ chức bữa ăn học đường, nâng cao chất lượng dinh dưỡng và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo dự thảo, quy trình tổ chức bữa ăn bao gồm xây dựng kế hoạch hằng năm, lựa chọn đơn vị cung cấp, lập và công khai thực đơn, tiếp nhận, bảo quản, chế biến, vận chuyển, giao nhận, phục vụ bữa ăn, kiểm tra, giám sát và quản lý kinh phí. Trách nhiệm của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường, đơn vị cung cấp dịch vụ và gia đình cũng được xác định rõ hơn.

Công khai thực đơn, kiểm soát chất lượng bữa ăn

Trước mỗi năm học, cơ sở giáo dục căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhu cầu thực tế để xây dựng kế hoạch tổ chức bữa ăn phù hợp với từng nhóm học sinh, phân biệt nhóm được hưởng chính sách hỗ trợ và nhóm có nhu cầu nhưng không thuộc diện hỗ trợ.

Thực đơn phải đáp ứng hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng của Bộ Y tế, phù hợp với chương trình giáo dục mầm non, độ tuổi, nhu cầu năng lượng, số bữa ăn và định mức suất ăn. Nhà trường có trách nhiệm công khai thực đơn theo ngày hoặc tuần trước khi tổ chức và cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phải tuân thủ quy định về đấu thầu, ngân sách, quản lý và sử dụng tài sản công, cùng các quy định pháp luật liên quan. Các tiêu chí lựa chọn cần làm rõ năng lực cung cấp, điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc và khả năng truy xuất thực phẩm, điều kiện bảo quản, vận chuyển, chất lượng dịch vụ và phương án xử lý sự cố.

Dự thảo yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng trong toàn bộ quá trình tổ chức bữa ăn, từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, vận chuyển và phục vụ học sinh.

Đề xuất chuẩn hóa quy trình tổ chức bữa ăn học đường (Ảnh: Sức khỏe đời sống)

Đối với cơ sở giáo dục tự tổ chức nấu ăn, nhà trường chủ động bố trí nhân sự, cơ sở vật chất, mua nguyên liệu, chế biến và phục vụ bữa ăn; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, giám sát các khâu thuộc phạm vi của mình.

Trường hợp thuê dịch vụ nấu ăn hoặc cung cấp suất ăn, trách nhiệm của các bên được xác định theo thẩm quyền, phân cấp và hợp đồng. Đơn vị cung cấp phải bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, giá trị dinh dưỡng, số lượng, thực đơn và thời gian giao nhận theo thỏa thuận.

Đối với suất ăn được chế biến ngoài trường, đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm kiểm soát an toàn thực phẩm, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn tại nơi chế biến. Nhà trường có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, giám sát và lưu mẫu tại nơi sử dụng theo quy định.

Tăng cường giám sát, chủ động ứng phó sự cố

Dự thảo yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn, hoặc lồng ghép nội dung này vào phương án bảo đảm an toàn trường học. Mục tiêu là phát hiện sớm nguy cơ, xử lý kịp thời và hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

Bên cạnh trách nhiệm của nhà trường và đơn vị cung cấp, dự thảo đề cao vai trò giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ. Gia đình có thể tham gia giám sát quy trình tổ chức bữa ăn, phản ánh, kiến nghị với nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền; đồng thời cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe, dị ứng thực phẩm và chế độ ăn đặc thù của học sinh.

Việc thống nhất quy trình được kỳ vọng giúp nhà trường có căn cứ rõ ràng để tổ chức, quản lý bữa ăn; tạo điều kiện cho phụ huynh giám sát thực đơn, chất lượng và chi phí; đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác kiểm tra, xác định trách nhiệm khi xảy ra vi phạm. Các đơn vị cung cấp dịch vụ cũng phải nâng cao tính chuyên nghiệp và trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Đáng chú ý, dự thảo định hướng giảm thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục phê duyệt việc tổ chức bữa ăn ngoài quy định pháp luật. Cơ sở giáo dục không phải lập kế hoạch riêng cho từng phân hiệu, điểm trường hoặc bổ sung hồ sơ, sổ sách, phần mềm và báo cáo riêng. Thông tin quản lý được cập nhật, khai thác trên cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành Giáo dục hoặc địa phương.