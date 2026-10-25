Đề xuất Chống khủng bố thuộc nhóm nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Diễn tập chống khủng bố bảo vệ APEC 2017. Ảnh minh họa: Tiến Tuấn.

Bộ GD&ĐT vừa có công văn về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu.

Theo đó, ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong giáo dục nghề nghiệp là những ngành, nghề mà người học phải trực tiếp thực hành công việc thuộc danh mục nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định, với mức độ, cường độ hoặc thời gian tiếp xúc đáng kể với các yếu tố nguy hiểm, có hại.

So với Thông tư 05/2023 hiện hành, danh mục bổ sung thêm nhiều ngành như Đặc công bộ, Đặc công nước - nhái, Chống khủng bố, Tên lửa phòng không, Ra đa phòng không (trình độ cao đẳng, trung cấp)...

Dự thảo thông tư cũng bổ sung hàng loạt ngành ở trình độ trung học nghề, sơ cấp, như Gầm ô tô, Quân lực, quân khí; Kỹ thuật pháo mặt đất...

Trong khi đó, ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu (trình độ trung cấp, cao đẳng) là những ngành, nghề cần nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhưng khó thu hút người học; có tỷ lệ tuyển sinh thực tế thấp so với chỉ tiêu phù hợp hoặc quy mô tuyển sinh giảm liên tục trong 3 năm, không đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

So với Thông tư 37/2017 hiện hành, dự thảo thông tư cũng bổ sung nhiều ngành mới như Sinh học ứng dụng, Hộ sinh, Công tác xã hội...

Dự thảo cũng dự kiến những tiêu chí xác định ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu; quy định về cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung danh mục định kỳ ít nhất 1 lần trong 5 năm.

Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức đánh giá việc thực hiện danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và danh mục ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu. Trên cơ sở đó trình bộ trưởng xem xét chỉnh sửa, bổ sung ngành, nghề vào danh mục theo quy định

Xem danh mục các ngành, nghề tại đây:

Dự kiến danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu